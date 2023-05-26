im.B詐騙案持續延燒，媒體爆料綠營政要與詐團主嫌曾國緯餐敘，交通部前政次黃玉霖及台鐵局副局長朱來順還在曾嫌豪宅飲酒作樂，但交通部長王國材面對質詢時竟說「不必查」，令人想起去年行政院長蘇貞昌面對鏡電視審查案涉關說，也稱「不必查」，兩者異曲同工。原來，在民進黨執政下權力早已凌駕法律，只要是自己人，就什麼都不必查。

對於綠營人士和im.B詐騙案主嫌的交往，誓言掃除黑金的民進黨主席賴清德在神隱數日後說這是「正常社交」，那陳歐珀為何退選還被黨部記警告？更奇特的是，陳歐珀帶黃玉霖及朱來順赴曾嫌豪宅，還敢說與提供房、車、女兒參與投資的曾嫌不熟。王國材說「不必查」是想私了，還是指天下本無事，是你眼睛業障重？

這和去年9月鏡電視高層施壓NCC的錄音檔事件如出一轍。鏡電視創辦人裴偉被爆料曾說「府方要洪耀福告訴NCC主委陳耀祥，這是總統旨意。」裴偉事後雖說自己「膨風」，洪耀福卻承認「府院有共識，找我幫忙跟NCC溝通。」外界質疑NCC護航，蘇貞昌竟怒嗆「不必查」。

吸金25億的詐騙案，民進黨發言人說是「小東西」；王國材袒護和詐團主嫌餐敘的官員，指「不必查」；鏡電視施壓NCC，蘇貞昌嗆「不必查」，這些都證明了民進黨扶持自己人的霸道行徑，讓政府治理形同幫派。

身為2024總統參選人，賴清德如何處理綠營事涉im.B的風暴，外界都在看。賴清德既然在黨內力推「誠信條款」，參選喊出「信賴台灣」，im.B案就應徹底查辦。什麼都不必查，只是強盜邏輯而已。