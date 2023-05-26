日前美國總統拜登在G7峰會中公開表示「美中關係很快解凍」，他與中國國家主席習近平「很快對談」。同時，中國商務部長正在訪美，駐美大使也剛抵美，長達5年的美中對抗漸趨緩和。雖然兩國關係不會即刻轉好，但是從美國或拜登的角度來看，應不希望再惡化，剩下的就看中國的反應了。

然而，台灣怎麼因應？民進黨政府一路的「抗中」政策如何收場？台灣大選的三黨候選人已全部到位，無論何人當選，必將善後「後蔡時代」的劣政遺緒。而其中最為人詬病者之一，就是對美政策及做法。

任何籌謀劃策者，喜以「2.0」名之。但是蔡英文執政期間，台灣嚴重扈從美國的結果，除了美國政客的口惠以外，未見任何實益，反而引來台海凶險。若非大破大立無以興邦及拯民，因此筆者冠以「3.0」。

1990年代台灣躋身「亞洲四小龍」時期，大陸亦啟動改革開放。美國解體蘇聯後，亦欲促使中國非共化。台灣方面李登輝成立「國統會」，北京放心。因此美國協助兩岸加入APEC與WTO，台商亦大舉進入大陸。那是美中台關係最和諧的時期，因為三方利益一致。

21世紀伊始，美國因為911事件專注於中東反恐，無暇顧及亞洲，大陸趁勢崛起。尤其加入WTO之後，經濟快速成長，終於在2010年躍升為全球第二大經濟體。美國感覺苗頭不對，歐巴馬決定「重返亞洲」，其後川普對陸「鬥而不破」，拜登並在全球組合「抗中聯盟」。台灣強烈恃美抗中，引起大陸不滿，導致美中台關係嚴重失衡。表面看起來，三方利益改變。實際上是美中博弈，台灣盲目選邊，才造成今天的台海困局，完全是咎由自取。

綜上所述，蔡政府的對美政策及做法，犯了四大錯誤：自我定位不當、對美自貶國格、側重務虛內宣、人才錯置浪費。

先論自我定位：上個世紀美強中弱，而且後者對台黷武，台灣必須依賴美國。可是今日美中各擅勝場，全球趨於多極。台灣應自以往的「反共最前哨」改為「國際樞紐」(International hub)，廣結各方善緣(包含美中)。蹭美抗中，除了有利民進黨票房(選票與鈔票)外，徒以百業萬民為芻狗。

次言自貶國格：民進黨人對於大陸常常要求「對等」，可是遇到美國就自宮噤聲。尤其面對夸談「炸毀台積電」、「台灣每人發槍」等美國不肖政客，總統與外長不但不予駁正，反而對之贈勳或托詞卸責。如此自卑、不敢對美說不的台灣高官，舉世罕見。甚至清末割地賠款的慈禧與李鴻章恐亦自嘆不如，因為他們迫於列強環伺，我們卻是自殘！

再講務虛內宣：台灣政治已呈網紅化，但是深層嚴肅的外交政事，亦已淪為弱智淺碟式的操作。例如：總統推特弔唁拜登愛犬亡故、網軍圍攻世衛秘書長與汙衊駐日外交官逼死明志等。再者，少數美國政客諸如「與台復交」、「美軍駐台」等偏鋒友台言論，常被綠媒大肆渲染，致使閱眾誤以「國際情勢大好」，而集體自我催眠。

最後談談人才：通常盛世易出人才，但亂世更需人才。或謂台灣的外交瘠土，難以滋養雄才大略的種子；但在清末民初中國動盪時期，仍出現了曾紀澤、顧維鈞等外交先賢。台灣現有專業外交官中不缺人才，端視主政者的眼光與器識。即令政治任命者，亦當建立嚴審淘汰機制。萬不可濫用徒具意識形態而昧於外交智識者，發生輕外交重內宣、將國旗當桌布的笑話出來。

上述種種僅為犖犖大者。美中仍續對峙，但當美國希望與中國和解時，不能排除台灣將成為兩國交易下的籌碼甚或棄子，因為已有台美斷交前例。台灣新總統對此應有新對策，否則一旦台灣淪為「美中共管」，當了總統又有什麼意義呢？

（作者為前大使、國立清華大學副教授）