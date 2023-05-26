儘管陳水扁前總統揚言「死諫」，立法院26日仍在民進黨的主導下，完成《公職人員選舉罷免法》修法三讀，第26條規定洗錢定罪者終生不得參選，陳水扁的兒子陳致中將終生不得參選。未來陳水扁是否會採取更激烈的反彈行動，在選情日益加溫的階段深受矚目。

民進黨多位政治人物最近涉及與詐騙集團掛鉤疑雲，為了革除民進黨被不斷深化的「黑金政權」形象，尤其在黨主席及總統參選人賴清德在台南的本命區還發生88槍擊案及正副議長賄選案，所以賴清德日前積極主導通過了《公職人員選舉罷免法》中有關「排黑金」的修正草案，以貫徹他「洗白」民進黨的意志。只不過，其中關於曾犯洗錢罪經判刑確定者，將終身剝奪參選的權利，猶如要斷了「洗錢家庭」陳水扁家的政治香火。

陳水扁之女陳幸妤曾公開質問，包括民進黨後來都當到院長的幾位大老，「誰在選舉時沒拿過我爸爸的錢？」也因此，民進黨這次修法拿洗錢罪開刀，陳水扁感到民進黨對他「不仁不義」，且熱臉一直貼不上賴清德的冷屁股後，就只能在臉書上向賴清德「死諫」。陳水扁在臉書上表示，日前參加的「凱達格蘭基金會18周年晚會，就是阿扁人生最後一次的感恩告別！」，因為「死諫」將是哀莫大於心死的無奈吶喊。

儘管醫療小組的醫師認為，陳水扁在保外就醫期間自由參加各種社交及政治活動，皆有助於病情好轉。但對於陳水扁公開的「死諫」，並傳訊給民進黨公職人員，希望能放陳致中一條生路，否則他對人生不抱希望後，什麼事情都會發生，包括競選期間支持者抗議布條如影隨形。此刻，醫療小組的醫師及獄政機關就算不為了民進黨的選情考量，也該顧及犯人在保外就醫時卻可能尋死，而「請」陳水扁回到監獄裡接受治療。

事實上，陳水扁為其子的政治路遭阻「請命」，也並非全無道理。我國《公務人員任用法》規定，公務人員犯了貪汙罪就終身不得擔任公務人員，這是在工作權的選擇上，對藉政府職務犯罪者給予最嚴厲的法律後果。然而，「洗錢」並非擔任選舉職才可能觸犯的「職務犯」，故因曾犯洗錢罪而終身不得參選的修法，確實有待商榷。何況，法律也可規定於修正施行後犯洗錢罪者，才受到終身不得參選的限制。

我國選民投票選出民意代表時，愈在非都會區或愈基層的選舉，通常是要選出「利益的代表」。所以，候選人只要能做好「選民服務」，往往就能一再連任，以致形成了家族勢力的「世襲選舉制」，或甚至發展成「黑金結構」。所以，雖然社會呼籲選舉時要「選賢與能」，但卻無制度性的設計。然而，即使修法規定只要一審判刑10年就不得參選，看似為了選賢與能而以法律先過濾掉候選資格，但尚未定讞即剝奪參政權，卻存在高度違憲的疑慮。

陳水扁口中「苦命」的陳致中出獄後，將無再參選的權利。而陳水扁的支持者是否真會對賴清德展開報復？這不無可能是民進黨茶壺內的風暴。

（作者為世新大學兼任副教授）