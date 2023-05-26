民進黨政府施政不尊重憲法的程度真是愈來愈大膽。日前行政院秘書長居然以本身名義發函各部會，指依《國籍法》定義，中國大陸人民不具中華民國國籍、非屬中華民國國民，自不享有或負擔中華民國國民的權利義務，凡舊函釋與此牴觸者，應自即日起停止適用或不再援用。

這樣一個重大事件，且是涉及憲法層次，極可能因改變兩岸的台海現狀而引發台海衝突、甚或戰爭的議題，居然用一個行政院秘書長的名義就對外發函，真是荒謬。隨後，大概是發現不妥，遂再由行政院長公開表示，相關機關在30年前的函釋已不合時宜，盼內容修正後能避免國人及國際誤解。

但無論如何，此一「秘書長函」中的脫亂誤濫還真令人不忍卒睹！首先，該函中謂，「《憲法增修條文》第11條授權規範兩岸人民之往來，並處理衍生法律事件 ….」就是一大笑話；《憲法增修條文》第11條是有關國民大會職權、集會與任期，根本與兩岸人民無關；而與兩岸有關之相關修憲修文其實是第10條，條文為「自由地區與大陸地區間人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別之規定。 」堂堂行政院長秘書長出函，連本身要旨的憲法條文都會搞錯，也算得上是奇葩了。

按《中華民國憲法》第4條，「中華民國領土，依其固有之疆域，非經國民大會之決議，不得變更之 」；而於民國80年5月1日公布之《憲法增修條文》第10條，將中華民國分為自由地區與大陸地區；同時認定大陸地區為仍在中華民國領土主權範圍內，但為管轄權所不及的地區；亦即自由地區以外之中華民國領土；而大陸地區人民仍為中華民國之人民，唯並不具公民權身分。此一兩岸之間為「一國兩區」的一國絕對／兩區相對關係，除憲法規定外，在高等法院亦有頗多判例可見。而在此一國家領土主權範圍內出生的人自然為其人民，我國的國法也做了相同的規定，這也是放諸四海皆同的標準；根本不是區區一個行政院的相關解釋函可以決定的。

也不知是行政院哪位看不懂憲法，還是另有政治用意，才會發出這一怪函，不但弄不清兩岸關係的憲法條文與位階，而且還希望以《國籍法》的定義來規範憲法位階的兩岸關係，表示「中國大陸人民不具中華民國國籍、非屬中華民國國民，自不享有或負擔中華民國國民之權利義務」。這顯然是完全不知《國籍法》第2條規範擁有中華民國國籍的條件，即「出生時父或母為中華民國國民」與「出生於中華民國領域內，父母均無可考，或均無國籍者」。

依前述我國憲法第4條相關條文，中華民國領土主權的範圍迄今沒有任何變更，難道行政院秘書長函是要告訴我們，中華民國領土主權範圍不是中華民國領域？在中華民國領土主權範圍內出生者不是在中華民國的人民？

其實，這不過是民進黨政府在違憲、違法、分裂中華民國上的進一步動作而已；近來，這種所謂的和平分離主義」路線已是愈走愈遠，愈走愈快；這才是造成台海緊張的真正原因。

至於為何是在這個時候弄出這種議題？一個有意思的揣測是，因民進黨最近的弊案醜聞連爆，只能用更大且更具危機性的議題來轉移社會的注意力，以掩蓋當前各種不利於民進黨的情勢，並迫使美國被捲入兩岸問題，以測試日前白宮國安顧問蘇利文和中共外事辦主任王毅會談後的美國對台政策。只是，拜登政府會認可民進黨這種將其拖入戰爭的作法，並仍將其詮釋為「沒有改變現狀」嗎？（作者為資深媒體人）