國民黨日前召開記者會，痛批民進黨多年以來一直在塑造「戰爭必然論」，蔡英文與民進黨主席賴清德就是販賣戰爭恐懼的「戰爭販子」共犯結構。但此一頗為貼切和符合現實的批判，立即受到綠營的反駁。民進黨發言人謝佩芬指出，國民黨所謂的民進黨「戰爭必然論」根本是造謠，國民黨毫不避諱地跟中共互相唱和，用戰爭恐嚇台灣人民。

平心而論，國民黨的批評並非無的放矢，而且是有憑有據。到底是哪個政黨在謀求兩岸和平，哪個政黨每天喊著要準備作戰，老百姓心知肚明。民進黨政府近幾年來無論是所說所為，都是在計畫著台海未來的戰爭，要求台灣人民全面備戰，就連美國政客也應邀來台插手兩岸事務及下指導棋。僅舉以下數例，足以證明國民黨的批評合乎事實。

首先就是要將軍事訓練役從原來的4個月延長至1年，且將於明年開始實施。這也是美國國防部前部長艾斯培（Mark Esper）去年7月率領華府智庫「大西洋理事會」訪問團來台時，針對台灣國防政策提出最為重要的建議。從馬政府開始，兵役改革的重點是以志願役官士兵為主，並逐步走向募兵制；但蔡政府將役期延長，顯然是因為兵力不足，無法因應戰爭。

多年以來針對年輕人的民意調查，雖然有多數受訪者認為，願意在國家有難時挺身而出。但當被問及是否支持役期延長問題時，卻又變成強力反對，更別提在面對共軍武力犯台時，願意拿起武器走上戰場。害得許多已達役齡青年學子擔心害怕，紛紛打聽是否可以提早入營，趕上4個月役期的末班車，要不然就是家長要求子弟延後完成學業。

其次是3月下旬，美國前白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）應蔡政府之邀來台訪問。這個傢伙居然會建議台灣在面對中共侵台意圖時，應當仿效烏克蘭政府作法，訓練平民使用武器，並稱「當有百萬台灣人手持AK-47步槍捍衛家園，中共領導人就可能重新評估是否侵台」。這不正印證了「今日烏克蘭就是明日台灣」的說法嗎？

再者，在美國被形容為「鷹派中的鷹派」，且素有「戰爭販子」及「戰爭狂人」之稱的前川普政府國安顧問波頓（John Bolton），於5月初在海外獨派團體FAPA邀請下前來台灣，竟然受到蔡總統與賴副總統的熱情接待並捧為上賓。在美國政壇，眾人皆知他是小布希總統發動伊拉克戰爭的主要推動者，堅決主張美國進軍伊拉克，甚至還捏造了伊拉克發展大規模毀滅性武器的虛假證據。

為感謝歐布萊恩對加強美台雙邊關係的貢獻，蔡總統還特別頒授「特種大綬景星勳章」給他。經查歐氏的背景資料，他在國安顧問任內並沒有對台灣有過實質的重大貢獻，只有在離職後才動動嘴巴，說些蔡政府想聽的話，並不符合獲頒此一至高榮譽勳章的資格。此一作法除了貶低蔡總統的身分，更是糟蹋了此一勳章的價值。

甫宣布退黨的前民進黨立委郭正亮，曾形容波頓其實在共和黨內是個「邊緣人」，波頓曾說要參選總統，但其民調連1%都沒有。這位老政客也曾被川普開除，並稱「我強烈反對他的許多建議」；想不到厚顏的波頓竟反擊川普，強調「是我主動辭職，川普本想慰留我」。然而我們的蔡總統及賴副總統竟然把這種咖當成寶，真是讓老美笑掉大牙，也只有她倆會幹出如此荒唐的事。

蔡總統執政以來，將兩岸關係搞得一蹋糊塗，甚至真的會兵戎相見；身為副手的賴清德也難辭其咎，賴甚至還聲稱「會走蔡英文路線」，真讓人不寒而慄。台陸雙方已多年斷了聯繫且互不往來，對於未來吾人也不敢期待，我們能稱蔡政府是「和平締造者」嗎？如今將蔡賴倆人稱為販賣戰爭恐懼的「戰爭販子」共犯結構，真是恰如其分，再適當不過了！

（作者為大學英文講師）