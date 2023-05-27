傳統上，學術領域探討政府國內的投資和支出究竟是社會福利優先？ 還是軍事支出為主？ 這就是所謂Guns vs. Butter 。 此外，冷戰結束之後，專家學者大多預期各國軍事支援會大幅縮水，而經濟發展成為國家關注的焦點。 綜合這兩種論點，我們似可假設，國家對外的關係應該與經濟建設有著十分密切的關係。 事實上，一帶一路戰略的提出也是因應這樣的思維，尤其是針對廣大的開發中國家。 儘管如此，美國拜登政府在推動印太戰略是否有了不同前述的觀點呢？ 在俄烏爆發戰爭之後，美國是否更加走向軍事的偏鋒，而不是專注在經濟的層面。

我們觀察晚近美國的策略和做法，其方向愈來愈偏重於軍事聯盟的建立。 首先，在烏俄戰爭爆發后，美國展現的是強化軍事聯盟，北大大西洋公約的鞏固到企圖擴展到印太地區，又強化美國、日本、印度、澳洲的四國印太區域聯盟，並打造美國、英國、澳洲三邊安全聯盟（AUKUS）。 在實際的作為上，美國與盟友的各項軍事演習都達到史無前例的高峰，例如最近美菲肩並肩的軍事演習。 當然在軍事層面之外，美國確曾在經濟方面提出合作交流的計畫，例如，印太經濟架構（IPEF）。 然而這些經濟計畫多半流於形式，甚至美國積極拉攏的印度就不願簽署參與IPEF。 去美元化雖非對美國霸權產生立即的威脅，但是確實說明瞭具有經濟實力的國家（例如，巴西、印尼、馬來西亞等國）已經對美國離心離德，逐漸腐蝕了美國的影響力。 更進一步說，這樣的發展趨勢與美國在烏俄戰爭后的霸權作為有著密切關係。

相對而言，中國大陸方面全力推動的是在經濟領域的交流與合作，其中最明顯的成就是區域全面經濟夥伴協定（RCEP）的生效。 不可忽視的是十多年前中國大陸推動的泛亞鐵路晚近也有了新的發展，泰國、越南、馬來西亞等國的執政者都呈現出積極性。 這些方面的承諾和有效的推動都推升了中國在全球社會的形象和影響力，促成伊朗和沙烏地阿拉伯的大和解，以及後續中東地區的系列友善發展等，難道不是和中國大陸在經濟交流合作獲致之成果有千絲萬縷的關聯性嗎？

從以上分析，我們似可得到初步的結論： 今後全球的權力競逐應該是著眼於如何改善全球的經濟民生，而不是忙著在軍事方面秀肌肉和拳頭。 換言之，中國大陸當前在外交和內政以經濟為主的方向和作為是具有成效的，是得到大多數國家的肯定。

（作者為台灣政治大學外交系兼任教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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