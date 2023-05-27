自民進黨執政以來，口頭上表示沒有法理台獨與文化台獨，但事實上，民進黨已經透過修法或政策方式，改變中華民國屬性，「中華民國是台灣」就是一個典型的例子，「大陸地區非中華民國固有疆域」又是一例，「大陸人不適用台國賠法」等，這些例子，處處限縮中華民國不包括大陸，促成台灣與中國呈現一邊一國，互不隸屬、互不相互涵蓋，看似符合兩岸客觀事實，卻一步步架空中華民國憲法及增修條文，推行法理台獨，就在這一步步看似合情合理下，改變了中華民國的成份，也混淆中華民國與台灣、中華民國與中國的概念。

而民進黨文化台獨推動也不多遑讓，自民進黨執政以來，例證斑斑可考。2016年民進黨政府一上台，即廢除國民黨馬政府通過的高中社會及語文微調課綱，並繼續使用民進黨陳水扁時期編制的「日治」用語教科書；2017年民進黨政府新課綱將不再明確區分台灣史、中國史、世界史，而是將中國史併入東亞史，中國史宣告消失。同年，民進黨政府更透過教育部課審委員，要求高中語文的文言文比例從原先的45%至55%降至35%至45%，將20篇文言文減到10篇；2018年民進黨政府透過新課綱，台灣歷史課本再無中國史。新版的高一台灣史課本竟宣稱台灣主權未定論；2022年民進黨4月發出公告，強制中小學生從8月份開始，學習所謂的台灣本土語課；這些例子，都足以說明民進黨處心積慮去中國化的斑斑事證。

看民進黨說的，不如看他做的；民進黨對於切斷與文化中國與政治中國都是積極與用心的，這與外國勢力沒有關係，純粹是民進黨意識形態作祟，發自真心的抗共意識；民進黨去中也去共，無意去區分中國不等於中共，中華文化不是中共文化，中國人是包括中華民族全體，而非只是單單指中華人民共和國的國民，這麼多年來，民進黨早已放棄逐鹿中原的雄心壯志，而已經成功教育台灣的年輕人，中共就是中國。事實上，從憲法的角度來看，台灣和大陸都屬於中國，中國根據中華民國憲法就是中華民國，主權及於大陸與台澎金馬，治權所及台澎金馬，但在民進黨執政下，一切都變了調，使得台灣的年輕人搞不清楚中華民國與台灣的關係，也分不清中國與中華民國的關係。

總之，民進黨執政下的法理台獨與文化台獨並進，造成民眾的錯誤混淆的認知，民進黨正在落實台灣就是台灣的法律修改與調整；民進黨力推的本土語言，只是文化台獨的包裝，使台灣文化自絕於中華文化之外，更由於台灣民眾認同的多元及背景的不同，使得台灣社會迅速走向更為對立與分裂的情況，這對台灣整體的發展不利，也給中國大陸一個理由，因為民進黨主動改變現狀，朝向法理台獨及文化台獨邁進，民進黨用做的不用說的，已經慢慢成為台灣成為風險之地所付出的代價。

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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