許倬雲教授是一位著作等身的著名歷史學家，也是一位桃李滿天下的教授。他推出的新著《中國文化的精神》，意在釐清一般中國人對於宇宙人生和自然所持有的觀念。從古代延續到今天，這些觀念也影響著中國人安身立命，處世做人的日常生活和原則。

許教授有著敏銳的觀察力，能巨細靡遺地洞察一般老百姓的心態和作為。他悲天憫人的胸懷，及對東西文化的熟悉， 使得這本雅俗共賞的書，能提供諸多發人深思之處。誠如余英時教授在序言中所說，在人類面臨現代文明危機之際，這本書確是明道救世之作。

西方所主導的文明，其精神在於人類對自然的征服，基本上是將人與自然割裂開來的。這種浮士德精神，已經在物質層面上，汙染整個地球，其後果非僅竭澤而漁而已，且已威脅到全人類的生存。在精神層面上，人與自然之間的分割，也帶來了人與人之間的疏離。

中國有著悠久歷史的文明，一向注重道法自然，追求天人合一，講求天人和諧。人生於自然，養於自然，天地人是分不開的。中國文化雖然也談到利用厚生，但主張「道並行而不相悖，萬物並育而不相害」。強調人類應與自然及萬物和諧共處，不以萬物為芻狗。中國人瞭解宇宙奧妙無窮，人類知識有限。 西方也有越來越多的人瞭解到，如果不愛護地球，不保護大自然，人類就沒有生路。對全世界各國來說，中國文明的精神，乃他山之石，可以攻錯；更可以拯救人類環境和現代文明的危機。

在中國文化裡，人與自然彼此啓發。中國人對季節特別敏感。中醫的理論也相當注重天人感應。中國醫學中有此一說：「不知《易》，不足以言大醫。」也就是說，醫學的根據在於陰陽五行的變化之道。人與時間空間的關係是三者合一的，不可分割。

許教授說，他試圖從普通民眾的角度來看中國文化的精神，談論的題目從開天劈地的傳說，八卦，命相，風水，陰陽五行，到各種宗教思想。不但有神祇，妖精和神鬼傳說，並有專章討論其在江南家鄉和台灣看到的「守護人間的眾神」，從天神地母，山神水仙，祭司神媒，祖宗牌位，到民間崇拜的特殊人物，均有涉及。

許教授認為中國文化以「人」為主體，西方文化以「神」為主體。這裡也許應該強調一下中國人相信「人可以成為神」的信念。中國人相信人可以修煉成聖賢，甚至可以成為神。從佛祖，孔子，關公，到媽祖，都是由「人而神」的例子。這和西方的認識很不一樣：在西方，人不可能成為神。再者中國人對於不同的宗教有較為包容的態度，所以中國歷史上從來沒有像西方十字軍東征那樣的宗教戰爭。

書中有一章討論世俗化的宗教，從彌勒信仰、觀音、地藏，到台灣的一貫道，以及幾位著名的台灣的高僧和比丘尼。佛道的宗教信仰，加上孔孟「吾日三省吾身」的教訓，使得中國人有了自我監督的心態。許多人相信 「人在做，天在看」， 「要得人不知，除非己莫為」 ， 「舉頭三尺有神明」 。而美國的大城市裡，卻是律師滿街跑。這種現象在中國，香港和台灣都是少見的。

中國人心目中的宇宙也是和《易經》不可分割的，其影響涵蓋哲學，宗教，醫學，天文，藝術，飲食，甚至武術各方面。《易經》及其衍生的學問在中國人的精神生活中居有主導的重要性。舉凡陰陽五行，命相占仆，堪輿風水，占夢等術數，其理論根據都在《易經》。將八卦的形像放在臉上，就是面相；將八卦的形像放在手上，就是手相；將八卦的形像放在房屋，就是陽宅風水。雖然「子不語怪力亂神」，但各路神明在老百姓的精神生活領域裡，延續了兩三千年，甚至更久遠。人們相信天命難違，神不可測，但術數可以幫助人們瞭解神的意志。

《易經》中禍福相倚，世事無常的觀念也使得中國的老百姓更堅韌，更能應付災難。否極泰來和塞翁失馬焉知非福的信念，能幫助老百姓於恐懼不安中得到慰籍，產生希望。在個人的層面上，人生不如意事十有八九，《易經》的道理真能使人以積極的態度來面對不幸的命運。在國家的層次上，中國歷史也是多災多難的，天災人禍，歷代都有，但中華民族仍然挺立於地球上。抵禦外侮的抗戰，如果沒有堅韌不拔，吃苦耐勞的精神，和禍福相倚，否極泰來的信念，怎麼能撐到勝利的到來？

目前在中國有貶抑《易經》的趨勢，有些人認為這部經書不僅是迷信，更是荒誕不經。還有科學家說《易經》導致中國科學的落後。所謂落後是指十七世紀以來，中國在科技方面落後西方國家。可是中國在西方工業革命前的兩千年間，科技上的成就冠於全球。而這兩千年間，《易經》一直都是經書中的要籍。雖然中國的科舉制度和傳統教育都不重視科學教育，但中國在科技方面還是領先世界的。如果把中國19世紀科學落後的責任推給《易經》，絕非公允之論。

再者，西方工業革命是一種突破，西方人在領先世界以後，奉社會達爾文主義為圭皋，相信自然淘汰，物競天擇，弱肉強食，適者生存。西方大國不以全人類的利益為考量，而以東方國家為落後的他者，建構出殖民主義，帝國主義的意識形態，仗著船堅炮利，擴張壓榨。而事實上，西方國家之所以能有工業革命，絕不能將中國的貢獻一筆勾消。約翰霍布孫等學者都認為英國繼承了中國宋代的科技發展，才有這樣的突破。

許教授有一章討論共生共存的人際網路。 他推崇前人的研究，他延續併發揚了費孝通的理論。費孝通研究中國東南農村，強調中國人因為注重家族觀念而產生的親緣凝聚力，以通婚保持親密關係，並有各種親緣團體。這種大型共同體，稱為差序格局的人際關係。這種類親緣的差序格局，擴及宗教團體，甚至參與地方管理的仕紳集團。在所謂「差序格局網」中，由親緣擴及地緣，每一個人在這大網絡之內都有所歸屬，依靠網絡解決自己的問題，也憑籍網絡貢獻自己的力量。個人既有權利，也有義務。

許教授認為中國文化中，差序格局的特色，與今日西方文明中個人主義極度高漲相對比，可以救濟個人主義的孤獨，也可以防止因為個人主義高度發展，社會所面臨的碎裂與瓦解。而且中國的這個共同體並不是出於利益的合約，而是基於人性的感情，並不會因為利益之有無而斷絕。這是中國文化中超越性的價值，也可以擴充成為人類社會的普世價值，以補現代文明之不足。

由於幾部通俗小說是老百姓耳熟能詳的，深入人心的。許教授也有專章討論小說所傳達的世界。他選了四部廣受大眾喜愛的通俗小說 --- 《水滸傳》、《三國演義》、《封神演義》和《西遊記》。小說中所傳達的一些觀念，不知不覺地潛入人心，確實有潛移默化的功能。即使是目不識丁的老百姓，也對小說中的人物和故事耳熟能詳。姜太公，諸葛亮，關公，三太子，孫悟空都是英雄。玉皇，東獄，觀音，以及封神榜的眾神都成為主宰人們生活的神祇。市井江湖上，也以「義氣」為人際交往的要件，以「良心」為做人處世的根本。這些作品未必來自民間，卻已融入民間，構成中國人精神生活的重要部分。

總之，許教授說「本書不是招魂，而是迎接（全球化）新文化的前驅喝道。」許教授的宏願是以精衛填海和愚公移山的精神，來寫這本書，得失在所不計。

書中有不少予人啓發的卓見，也有一些題目可以進一步探討研究，甚至獨自成書。也許許倬雲教授的這本書能給於「向錢看」的通俗文化一記當頭棒喝。大家應該要「向前看」，寄望於中國文化的新生。筆者也願宇宙萬佛護佑中華民族和全人類，使新生的傳統中華文化在這個世界上偏地開花。

（作者為為美國亞利桑那大學榮休教授）