「讓我們一起成為台灣的造浪者！」這句話，是賴清德在5月16日首場校園開講發下的豪語；2天後，陳歐珀就爆出接受詐騙集團包養，賴清德卻選擇姑息養奸迄今，證明自己只是「嘴巴上的人格者」。民進黨沉淪至此，哪來的資格談造浪？請賴神小心自己別被民怨之浪淹死就好。

今年初，賴清德當選民進黨主席，為區隔自己與貪汙弊病叢生的蔡政府不同，一上任就高舉「排黑條款」，強調黨務革新會秉持三大精神，第一是誠信，第二是正直，第三為負責；還要以高於法律的標準來要求從政同志，作為台灣政治表率。

為鋪陳「反黑金人設」，賴清德近日在政大演說繼續重提「清廉」，還稱「年輕人的理想就是民進黨的理想，年輕人追求的價值也是民進黨追求的價值。」

賴清德一副嫉惡如仇殺無赦，但行為終究是口號的最佳驗證。當陳歐珀惡行曝光，賴選擇的不是重磅開鍘，而是神隱噤聲。

請問賴清德，擔任執政黨立委卻接受吸被害人血的詐騙集團包養，這難道會是年輕人的理想？當綠營權貴們與吸金25億、5000人受害的詐騙首腦蛇鼠一窩，民進黨廉政會卻只祭出一支警告虛應故事，其他全推說「不必查」，這難道能符合年輕人的價值？

更進一步來說，今天民進黨對陳歐珀事件的態度，有回應到社會對誠信的批評與期待嗎？有高於法律標準的要求嗎？全黨沆瀣一氣，到底是要替台灣政治表什麼率？

整起醜聞的發生，就如同海水褪去，讓選民清楚看見原來賴神也沒穿褲子，與放任貪汙橫行的蔡英文一樣，都是同一個模子刻出來的話術政客。