台海局勢近年來其實已經悄然發生了質變，以前無論兩岸之間如何劍拔弩張，經濟其實都是第一位的，兩岸合作的空間十分廣大，即便是綠營執政也不想放棄。但是隨著中美關係的惡化，以及蔡政府執意充當美國打壓大陸的扈從，再加上大陸促統的時間壓力開始逐步加大，兩岸之間爆發戰爭的可能性已經逐步變得現實起來。其參考指標倒不是來自大陸不斷升高的武備聲調，更確切地其實來自以美國為首的西方諸國，開始不斷將和平解決台灣問題掛在嘴邊。

這不單純是一時的政治攻擊，美國和西方諸國通過各種情報手段，可以逐步推測出一種可能性，那就是兩岸可能在2027年爆發戰爭，這個時間點不斷見諸各類情報分析文件乃至於官員之口，當然也有一些其他前後誤差不大的時間。

但無論如何，西方各國已經開始意識到，台海戰爭已經成為一種現實的可能性，所以他們也開始採取實質舉措來向大陸施壓，而一些曾經出現俄烏衝突爆發之前的預備動作，也開始出現在台海議題上。

台灣的現實政治實際上也悄然受到了影響，各陣營的政治人物都在強調和平，「和平」一詞的重要性早已超出了「一中」，成為台海議題上最重要的關鍵詞，這是過往政治辯論中不曾有過的。問題在於，和平絕不是蔡英文口中的「兩岸間唯一選項」；事實上，和平或戰爭已經不是台灣能自主的選項，對台灣來說，選項只有兩個，那就是「為和平創造條件」和「為戰爭創造條件」。至於條件要達到什麼程度，則取決於大陸的認定。

從目前的總統選舉議題來看，賴清德陣營還在攻擊侯友宜是否承認九二共識，這當然是在打一場口水戰，沒有任何意義；反而是之前郭台銘將重點放在和平上，看似已經摸到了問題的本質。賴清德和侯友宜在台海問題上沒有深入思考，如果不加以改變，將註定讓這場選舉淪為泥巴戰，對解決台灣未來最關鍵的問題是毫無助益。

最沒機會勝選的柯文哲目前看來也是最敢面對問題的，他在受訪中就刻意強調，「我擔任總統，台海戰爭風險是最低的」，這代表他確實有過一些思考，雖然他也主張台灣要站在美國這一邊，但他明白指陳面對大陸不能惡言相向，應該「要扮演中美溝通的橋梁，不是對抗的棋子」；雖然這套說法並不能根本上改變兩岸困境，但至少扭轉了蔡英文這7年來的敵對路線，讓大陸的緊迫感乃至壓迫感可以得到稍許放鬆。對大陸來說，台海問題的解決既是民族大義，也是國家安全的重中之重，沒有模糊空間。

如果2024年的選舉能將戰爭與和平變成選戰主題，或許有機會讓社會以及政客們好好面對台海的真正問題，然後摸索出解方，即便眼下不會立刻解決台海僵局，那也將有助於未來逐步解決。否則，繼續任由藍綠陣營模糊焦點和打負面選戰，2027年的危險可能就會成為實現的預言。