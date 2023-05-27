近日政壇有則不太引人注意，但猶如深水炸彈的新聞，讓國、民兩黨看得膽戰心驚，就是柯文哲於23日啟動小額捐款，上線3個小時即突破千萬；3天後籌集資金更一舉衝破7千萬。在不景氣的當下，這不僅跌破不少看壞柯選情的政壇人士眼鏡，消息也在網路上炸開。其背後隱含的選票流動，最終會流向何方雖然暫時難下定論；但毫無疑問的，「3日7千萬」，確實已讓人清楚看見台灣無色力量方興未艾，藍綠板塊遭遇的風險是暗潮洶湧。

民眾黨公布募款數字後，有黨籍立委出面解釋，根據捐款後台資料顯示，捐款者年齡層的分布比預期更廣，而非印象中大量集中在年輕族群；若以居住區域來看，最款最多的地區，是以深藍的台北市大安區為首。民眾黨能在這波募款「名利雙收」的最大動力，是否來自於藍營近期出現的動盪有關，確實值得國民黨注意。

不可諱言的是，「沒有初選只有朱選」的國民黨總統徵召，儘管結果公布已快半個月，但親痛仇快的後座力損害恐怕尚未了結。這不禁讓人重新想起，其實早在去年底，國民黨內諤諤之士就開始疾呼，政黨不能為了一人之私掌握資源分配就自毀長城，無奈後來的發展，確實讓不少人懷疑朱立倫的乾綱獨斷，是否會導致最終出線的人選面臨黨分裂的窘境。

儘管侯友宜代表國民黨參選，確實符合不少人對於「最強候選人的期待」，但當國民黨確定徵召他之後，根據媒體民調顯示，侯的支持度確實比4月底的調查下滑了5個百分點；同樣這段時間，柯文哲發起的小額募款卻是取得驚人的成績。必須說，離民意甚遠的國民黨中央，真的得面對「選票正在流動」的問題。

平心而論，逾半台灣民眾都堅定支持下架貪腐集團。蔡英文總統執政7年以來，社會普遍厭惡民進黨的暴政，橫徵暴斂的綠營權貴讓國家被掏空，清廉價值消失，加上戰亂風險，讓多數人都感覺到再怎麼樣都得讓民進黨下野了。問題是，該由誰出面下架民進黨？是國民黨還是民眾黨？

回過頭來說，民眾黨初步取得7千萬的募款，數字雖大，但這在總統合併立委的選舉中，其實是連人事開銷都不夠，這是好的開始，但接下來還得提出更多能撼動人心的主張，不能僅憑藉柯文哲的個人魅力一路戰到底。

國民黨則要警惕，小額捐款者幾乎都是「會再拉票的鐵票」，十萬隻螞蟻最後可能搬走一頭大象！要振奮選情，主事者不能再師心自用，要無私地扮演造王者，唯有塑造眾志成城的氣勢，才不會再讓選民對這個黨感到懷疑；若做不到，淺藍乃至於無色的中間選民恐怕都將大量流向柯文哲。人微言輕，國民黨是該有所警覺了。

（作者為資深媒體人）