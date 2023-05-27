美國因北韓屢次核武挑釁，及為了淡化南韓要求自行發展核武的壓力，近期決定將後者放進「核武保護傘」之列。不甘寂寞的民進黨竟欲東施效顰，外長吳釗燮公開說台美對此話題「有所溝通」，結果遭防長邱國正以「我不知道」重重打臉。若非吳故弄玄虛，不然就是藉外交大內宣討好民進黨的支持者。

誠如多位退役軍事將領所言，核子武器是非常重要且敏感的議題，縱使美國曾於冷戰時期在台灣部署屠牛士戰術核彈以嚇阻中共蠢動，卻從未有過發動核戰的念頭。更甚者，在中共已具有核打擊美國本土的能力後，美國只要求對手應公開核武數量，當然不可能談論在台海爆發核戰的可能性。

事實上，中共對使用核武有三大條件：不首先使用核武器、不對無核國家使用或威脅使用核武器。顯然，台海不適用中共使用核武範圍。再者，中共歷任領導人亦曾承諾，只要台灣不發展或持有核武，縱使最後被迫以武力解決兩岸問題，也絕不會對同是中國人的台灣動用核武。台海一旦爆發核戰，幾乎等同世界大戰，中共能否承擔得起這種責任？恐怕連美國都不敢想像！

由此觀之，美國是否將台灣納入「核武保護傘」的議題，根本就不可能在美國軍援台灣的選項之內，吳釗燮此言非但有刻意刺激中共的挑釁意味，更逾越其外交部長職權，實應為失言知所進退了！退一萬步想，倘若美方真的有意與我國商談「核武保護傘」，主管我國國防戰備的邱國正若未被徵詢，究竟是蔡政府內部出問題，還是吳釗燮自認有獨派硬背景，覺得自己可包攬所有國安與國防業務？

美中地緣政治對抗日益激烈，但從未有人膽敢設想核武熱戰會在台海爆發。若以毛澤東戰爭思想來分析，美國現階段藐視中共欲統一兩岸的戰略目標，但相當看重中共軍事脅迫的戰術思維，因此不可能忽視上述中共使用核武三要件。

中華民國與美國並未有軍事協約，更非美國的軍事同盟國，何來將台灣納入「核武保護傘」之說？民進黨官員從未掩飾對美方言聽計從的阿諛奉承，將口出美國可能炸毀台積電以嚇阻中共犯台的高官奉為上賓，還為其失言扭曲成中共認知戰，就可看出其內心。所謂美國與台灣商討核議題，恐怕只是吳釗燮個人臆測，想藉美、韓簽署「華盛頓宣言」蹭熱度吧！

蔡英文及賴清德為降低國人對台海戰爭風險的憂慮，反覆推銷「和平保台」，以免波及2024選情。結果，本應全力提醒國際社會促請中共以和平方式處理台海爭議的外交部長，卻頻頻出格，甚至發出核武恐嚇的言論，這位好戰官僚該下台了。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）