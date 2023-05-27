全球9成發達經濟體經濟下滑，中國大陸表現亮麗，IMF再度上調2023年大陸經濟前景預測。經濟三架馬車中的外貿和投資，雖受全球復甦步伐放緩與外部需求疲軟拖累，但消費尤其服務消費已成為領頭羊。大陸服務消費和服務貿易相關產業連續成長10年，台灣則長期低靡不振。

大陸服務貿易 黃金十年

大陸是全球第二大消費市場，人均所得超過1.2萬美元，消費已從追求「有沒有」轉向「好不好」，消費結構從實物消費主導轉向服務消費主導，通訊服務、餐飲、文化娛樂、休閒旅遊、教育培訓、健康養生等成為消費熱點。疫情前的2019年，大陸人均服務性消費支出近1萬元人民幣，占人均消費支出45.9%。今年疫情解封後，「吃飯要等位、打卡要排隊」熱鬧景象再度出現。

與發達經濟體相比，大陸服務消費和服務貿易還有很大成長空間。在新科技加持下，服務消費和服務貿易發展快速，出現一些新特徵，數位化是其中之最。近年5G、AI、大數據、雲端計算等新一代數位技術，很快就應用到服務消費行為上，大陸14億人口構成龐大市場規模，很快成就一批如阿里、騰訊、字節跳動等世界知名平台公司；另一方面，新技術延展了貿易價值鏈，促進跨境電商、行動支付等快速發展，大大提高了服務的可貿易性，深刻改變服務貿易原有的形態，推動服務貿易變革。

早在10年前，台灣業界就已經意識到，大陸服務消費和服務貿易即將快速成長。2013年兩岸簽署《服貿協議》時，從美容業、洗衣業到汽車零件等諸多商業團體，紛紛表態進軍大陸機不可失，當時台灣服務業仍有明顯優勢，開放既能獲得大陸市場，也能提升台灣服務業競爭力。可惜因為民進黨阻撓，「太陽花學運」後，《兩岸服貿協議》擱淺，台灣錯失良機。

過去10年，大陸是服務貿易的「黃金十年」。自2012年以來，大陸服務貿易進出口保持快速增長，年均增長6.1%，高出全球增速3.1個百分點。大陸服務貿易在世界的排名也由第3位上升到第2位，且連續8年穩居世界第2位，服務貿易進口額則連續9年位居世界第2位，10年進口服務累計超過4兆美元。

拒絕服貿協議 台失良機

大陸自2012年開始在北京舉辦服貿會（中國國際服務貿易交易會），2019年後從兩年一屆變成每年一屆，已成為與上海進博會（中國國際進口博覽會）和廣州廣交會（中國進出口商品交易會）齊名的大陸三大國際展會平台，也是全球服務貿易領域規模最大的綜合性展會。

與此同時，與大陸有服務貿易往來的國家和地區增加到200多個。其中，與「一帶一路」沿線國家服務貿易額增長33%，與金磚國家增長52%，與東協國家增長27%。大陸還與日本、巴西、俄羅斯、阿根廷、葡萄牙等15個國家簽署了雙邊服務貿易合作協議，達成並實施《金磚國家服務貿易合作路線圖》、《中國－中東歐國家服務貿易合作倡議》等。

反觀台灣，拒絕《兩岸服貿協議》後，過去10年服務業產值平均年增長2.4%，低於平均經濟成長率3.2%，GDP占比也從2004年的66.1%降至去年的60.8%，但服務業就業人口比重反而上升，顯見服務業生產力下降，這也是為什麼政府公布的總體經濟成長率數字漂亮，民眾卻感受生活品質下降。台灣服務業就業人數近700萬，占全體就業人數6成，如何因應大陸相對之發展，亟需盡早決策。

大陸啟動對兩千餘種台灣商品的貿易壁壘調查，ECFA早收清單的存續令人擔憂，早收清單是以兩岸服貿、貨貿協議生效為前提，若大陸通知中止，法理上並無不妥。雖然大陸方面目前尚未明確表態，但希望兩岸關係長期政冷經熱是不切實際，2024大選在即，參選者的兩岸論述必受選民的檢驗。