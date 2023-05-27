國民黨徵召侯友宜競選總統後，兩個立場偏藍媒體隨即發布民調，卻因其中一份民調顯示侯友宜落後賴清德，引起泛藍選民的焦慮，到底民調結果準不準？

我比較兩份民調，T民調執行時間為5月17至18日，U民調為5月18至21日，兩者皆採手機與市話混合樣本，誤差為2.6～3個百分點，兩者皆具可信度。那為何3天內侯友宜會從T民調的領先賴清德3個百分點到U民調的落後4個百分點呢？名嘴謂沒有慶祝行情，我認為乃部分期待侯友宜與郭台銘合作或預期藍白配者轉至未表態所致。

泛藍選民可能要持續焦慮好一陣子，因為短期間不存在藍白配的實踐性。首先，這半年內的民調皆顯示柯文哲支持度穩定在2成2上下游走。其次，2020年不分區立委的政黨得票率，民眾黨加時代力量約為1成9，顯示台灣非藍非綠勢力占有穩定的2成選票。而第三勢力加民進黨不分區得票率與國民黨比即為小英與韓國瑜總統得票率6比4之比值，顯示韓國瑜完全未得益於第三勢力加持。縱使民進黨如今負面事件纏身、香港不再抗中、柯文哲最終沒有登記，2成選票也未必回流給國民黨。

由於總統與立委併選，即便柯P沒有當選實力，但參選到底有助鞏固不分區政黨票，進一步整合時代力量，成為國會第三大黨。故除非柯P選情崩盤，三分天下應會是今年選舉基本盤。三腳督選情顯然對賴最有利，有可能如去年台北市長選舉，4成出頭之得票率即可當選。

第三，U民調顯示，只有7%的民進黨選民會棄保，但侯及柯P支持者中皆有1成5會棄保，約為大選的3%至4%選票。以目前賴清德領先幅度不過5%，操作棄保的確可讓侯勝選。然問到特定一種棄保，即藍白合，相對於6成5的侯支持者贊成，柯P支持者中竟有5成反對。換言之，即使侯陣營操作棄保效應，仍有10%的選民會堅定投柯。

為什麼柯P支持者較難移轉？支持柯P的年輕高學歷選民中有許多是選舉冷漠者，從不投票，故投票是一種表態，如表達對氣候變遷與能源議題的支持，並不會在乎所支持對象是否當選。相反地，國民黨支持者較年長，期待手中選票發生關鍵性作用，也就是策略性投票行為。故在下架民進黨的選舉前提下，可以策略性與其他政黨合作。這是否也隱含一種可能？萬一藍白合無法取得柯P選民認同，侯選民是否會轉而支持白藍合呢？

對侯陣營而言，此刻也只能「兄弟登山，各自努力」，先不預設棄保，直接提升民調支持度，拉開與賴及柯之差距，才能避免白藍合危機。侯陣營須兩面作戰，一方面持續批判民進黨，一方面在政策上須與其他候選人區隔。兩面作戰，尤其後者，突顯空戰的重要性，這也是國民黨一直以來最弱的一環。

三分天下是台灣從未有過的大選結構，變數較單純的藍綠對決複雜。故我認為，侯陣營如想複製去年新北市長選舉冷處理策略，「重地方網絡，輕論述」的作法是行不通的。試想當初韓國瑜如何在短短3個月內，民調被徹底打趴？也就是選舉失言，在網路上傳為笑柄。除非侯團隊在選戰中能不提政策，但能不提嗎？若只靠地方人脈連結、綁樁，對總統級的選舉影響效果有限。

從現在開始，已進入選舉深水區，侯陣營惡補政策已來不及，這部分需要靠學者補強，他則應在主要議題上覓得良才，好好陳述，千萬不要表錯情，如提討好年輕人政見，卻得罪中高齡選民，或者舊飯冷炒，糊弄選民，引起反感。如此，才可迎來號稱中間選民的支持。

（作者為元智大學資訊管理學系教授）