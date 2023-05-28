七大工業國集團（G7）廣島峰會隆重登場，卻因涉及「台海和平」的領袖宣言草案引發國際關注，由於已經三度納入聯合聲明，中國外交部再次要求停止對台獨勢力縱容支持，G7多次透過「以台制中」的隔山打牛之術，至今台灣未有實質利益反受中國文攻武嚇，G7顯然又是透過國際組織會議上演一場華麗的現實主義。

國際關係中對現實主義定義為政治受到人性弱點的影響，且在缺乏世界政府的平衡之下，導致外交策略淪為權力利益至上，而將現實主義比擬所謂人性本惡，為了利己產生交惡；G7此次又將「挺台言論」搬上檯面，德國智庫建議G7納入台灣等民主國家，但就實際的國際角力，恐怕仍是掣肘中國的虛晃一招。

G7首次提到「台海和平」是在2021年英國康瓦爾峰會的領袖宣言，隔年德國巴伐利亞峰會又被提及，今年日本主辦峰會又將相關內容三度納入，反讓中國認定助長台獨氣燄，卻沒看到對台在政治、經濟、軍事上的實質利多。

德國政府智庫學術暨政治基金會學者默爾以及提姆聯名直指美國對烏俄戰爭的反應，只有宣示美國領導地位意涵，確立G7國際組織的持續運作，並未有效解決全球危機，G7成員國家有別於獨裁政權，在內政和外交上必須捍衛民主自由，展現身為福利國家優勢，但在G7仍未納入台灣、韓國、澳洲、紐西蘭等國，仍受制於「一中原則」卻還大喊「台海和平」豈不可笑，也凸顯出G7成員國在對峰會宣言僅有口頭辭令並無實際行動。

中國政府自從在聯合國取代了中華民國席次並在聯合國大會通過一項編號「2758號」的決議案，該決議案的主要內容除了恢復中華人民共和國的一切權利，還把中華民國（蔣中正代表）從聯合國組織及所屬機構中所非法佔據的一切席次全數剝奪，中國以此決議案打造「一個中國」論述。中共利用「一中原則」企圖切斷中華民國對外所有國際關係，G7至今卻仍未發揮多數優勢保送台灣進入世界衛生組織（WHO）等國際單位 ，反而積極關切台海和平，背後顯然包藏綿密的外交角力。

美國總統拜登表示不會坐視中國片面對台採取行動，G7盟國因對台海議題也有共識，公開表示將會有所回應卻又強調無意與中國脫鉤，也只鬆口會讓台灣能夠自我防衛，顯然複製烏俄戰爭的軍援模式；對於國內普遍認知的出兵奧援，恐怕產生極度落差。當G7峰會對於台海和平紙上談兵，卻仍採取與中國關係「去風險化」與「走多角化」戰術，顯然端出胡蘿蔔與棍子的兩面手法，拜登發言趨向一種「我譴責你但又同時抱有期待」，台灣恐將成為G7成員與中國壓力測試的一顆棋子。

台灣政府對於G7峰會的政治意涵必須有所省思，即便聚焦烏俄戰爭討論（支援烏克蘭並制裁俄國），顯然是將中國視為印太地區穩定的核心關鍵，必須避免淪為大國政治角力的箭靶肉盾，但從台灣國家利益，至少可以思考以下：

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一、 自我防衛

台灣政府必須要有自我防衛的軍事規劃，G7峰會對台奧援並未提及實質助益，主要在於國際之間的經濟利益高度重疊，台海和平穩定一旦產生戰事衝突，世界各國將以經濟樣態規模作為取捨標準。

二、 國際邦交

台灣政府必須爭取理念相近的國家支持，G7峰會釋放相對利益的正面訊息，主要仍在G7成員的民主體制與台一致，台灣必須在一個中國的遊戲規則下拉幫結派實屬不易，必須思考增加其他國家在正式邦交以外的結交模式（例如美國國內公法下的台灣關係法）。

三、 武器國造

台灣政府已經推出潛艦國造的測評計劃，G7峰會對烏承諾的軍援升級，使得這類國際戰爭事件恐對我方對外軍購產生交付影響，一旦國際衝突事件延續兩岸衝突，台灣推出武器國造計劃也就勢在必行。

G7峰會「挺台辱華」已是一場華麗的現實主義，為了掣肘中國又無實質利多，利用口頭辭令大玩外交角力，台灣為了避免淪為強權與中國壓力測試的活棋，必須強化自我防衛、國際邦交、武器國造的整體強度，才能避免淪為現實主義下的國際孤兒。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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