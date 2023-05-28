當「不與中國脫鉤，只是脫風險」的民主、自由、人權價值觀，遇到地緣政治安全、風險分散的「能源全產業鏈」，從歐美與東北亞、向西到中國大陸和中亞五國、乃至於中東與北非，2023年5月19日，未來將是國際外交史上，很重要的一天。

在5月19日這一天，美國總統拜登身在日本廣島，參加G7（七大工業國）領袖峰會，隔天並和日本、澳大利亞、印度舉行「四方安全對話」（QUAD）的非正式會外記者會。烏克蘭總統澤倫斯基稍後也出席G7峰會，會議的聯合聲明強調，「一致支持烏克蘭，繼續制裁俄羅斯，反對中國的經濟脅迫」。這一天還是第一屆「中國-中亞（五國）峰會」的第二天，中亞五國和中國大陸發布「西安宣言」，除了發展「能源全產業鏈」合作，興建並拓建「中國-吉爾吉斯-烏茲別克」鐵路，以後兩年舉辦一次峰會，2025年將在哈薩克舉行。較不為人所注意的則是，也是在這一天，內戰十多年、被停權的敘利亞，其總統阿塞德前往沙烏地阿拉伯的吉達，參加有22個成員國的阿拉伯聯盟峰會。

從時間點看來，這是俄烏戰爭一年三個月、混沌不明的時刻。拜登已在4月25日宣布要競選連任。中國大陸去年底解除疫情封控、習近平在3月兩會期間確立領導人地位。伊朗和沙烏地阿拉伯握手言和，以沙國為首的阿拉伯世界遜尼派、以伊朗為首的什葉派，雙方和解在地緣政治的「和平紅利」，見諸於沙國和伊朗領導人要互訪的善意釋出，俄羅斯和伊朗支持的敘利亞，重返阿拉伯國家聯盟，南葉門交戰雙方停止近十年的內戰，也達成初步的停火協議。

就後續影響觀之，從2023到2024，G7相關國家的基調是「選舉為重」。2024年起，依序將有印度、英國、美國要舉行大選；而且，日本首相岸田文雄也可能最晚在明年9月，自民黨總裁任期屆滿之前，就會舉行眾議院的選舉，以力保其自民黨總裁和首相大位。

一方面，拜登在G7峰會後，取消前往澳洲和南太平洋的行程，除了當下要處理美國國債上限的重大政治議題，下半年還得面對經濟可能衰退的狀況，兩者都會影響他的施政成績單。此外，由於拜登已決定要競選連任，川普在總統任內執行的「遣返非法移民」的法定時限於5月中旬到期，有鑒於拉丁裔選民傾向支持民主黨，這使得從墨西哥蜂擁進入國境的非法移民，成為拜登的燙手山芋。

另一方面，歐洲各國的能源通膨降低之餘，生活費用和食物價格居高不下，對於現狀不滿的民眾競相發動示威抗爭，從去年冬天到今年5月1日的國際勞動節，多國街頭並不平靜。就算俄烏戰爭結束，民生物價問題在今年內都未必有解。隨之而來的，還有去年3月以來，逾500萬外逃的烏克蘭難民如何返鄉、戰後重建需要上千億美元的龐大經費，以及如何重新定位歐盟與俄羅斯關係，都使得今年到明年11月美國總統大選結束之前，充滿政治、經濟、軍事的風險和不確定性。

這次G7廣島峰會因為澤倫斯基的出席，讓一向由美國主導的議程，得以更凝聚「支持烏克蘭，制裁俄羅斯」的共識。但是，卻也使得譴責中國大陸「經濟脅迫」，以及G7國家和中國大陸「不脫鉤，只脫風險」的聲明，難以形塑成為更具有威懾的政治力量。

相對於「殺伐決斷」的G7，習近平第三個五年任期（到2028年3月）的基調則「歷練老成」。除了5月18日到19日的第一屆「中國-中亞五國（五國）峰會」，與之同時舉行的還有5月18日到23日，在阿聯酋和沙烏地阿拉伯舉辦，為期七天、基於「一帶一路」和「阿聯酋2031願景」，彼此希望協同運作的「2023中國-阿拉伯企業家峰會」。換言之，「西安宣言」透過「中國-吉爾吉斯-烏茲別克」鐵路的興建，以及「能源全產業鏈」的長期戰略規劃，向西與向南連接或延伸到巴基斯坦、阿富汗、伊朗、到中東與北非的阿拉伯聯盟國家。此外，這樣的戰略視野，還可以對接沙烏地阿拉伯的「願景2030」（Vision 2030）、以及「我們阿聯酋2031」（We The UAE 2031）。

有鑒於國際政經形勢的瞬息萬變，無論是歐美國家或G7的民主價值觀和安全友善的產業供應鏈之提議，或是中國大陸落實「能源全產業鏈」的「一帶一路2.0版」，成敗與否仍有待時間的檢驗。然而，可以確定的是，G7會議每年召開容易，卻可能是口惠而實不至；「能源全產業鏈」的建立，則是曠日廢時，一步一腳印的萬里苦行。