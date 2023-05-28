中共中央外事辦主任王毅與美國國安顧問蘇利文，5月10日至11日在奧地利維也納會晤，會談橫跨兩日，談了8個小時。事出突然，談了又久，各方自然好奇談了什麼？常情推理，當然一是大事，二是急事，三是讓雙方共同關注的事。

必須先看到大背景。大背景是美方急，中方相對不急，美方一眾高層官員及將領，一再表態訪華意願及一再致電中方對口，均未獲中方回應，可見是美方急，但中方「應約」至維也納舉行雙方高層會談，可見中方認為也有可談知之事，值得一談，而且長談。

從中方角度看，可談及值得一彈談的不外兩事：俄烏戰局與台海問題；當然從美方角度講，還有一個想談當中方未必樂意接手的，就是美債問題。後者對中方而言也未必是絕對不能談，端看要怎麼談。

俄烏戰爭超過一年，俄、烏、歐代價均大，都已無心戀棧，美方縱使還想繼續，但在中方已出牌（提出「政治解決烏克蘭危機的中國立場」），並占據了道德高地後，也不得不做出正面回應。中國已派出歐亞事務特別代表李輝出訪烏、波、法、德、俄五國展開斡旋，王、蘇維也納會談應就中美雙方的立場及如何協助進行了深入討論。

台海，目前已被西方媒體視為是地表上最危險的地區，以我觀察，未來18個月危險度還不排除爆表。最早提出「修昔底德陷阱」的美國學者艾莉森，在2017年出版的《終將一戰乎？》中，整理統計了近500年歷史中全部16對的老大老二關係，其中12對即75%的概率最終是走向的戰爭。中美作為人類歷史上最新的一對，會不會也成為75%大概率的一方，還是能倖免一戰？

還是先得從美國的戰略計算開始。為了維持霸權，美國必須把中國這個新老二幹掉，已無任何懸念，關鍵是中美博弈鬥到現在，美方是越鬥越吃力，手中僅剩兩牌，而且科技牌未必能贏，甚至不排除還有反效果，台灣牌於是即是美國手中唯一的王牌了。

邏輯上，美方的台灣牌有兩種打法，一種是美國「蘭德」智庫建議的，在台海製造一場常規戰爭，誘使中國介入，並造成中國在產業金融科技上的巨大破壞，甚至釀成社會及政治危機，徹底打掉中國崛起的勢頭。美國迫不及待地強化台灣軍力，將台灣打造成軍火庫，想方設法把日、韓、菲搞成統一戰線，與台灣呼應，均屬此一戰略。但現在的問題是，美國似已錯失了最佳時機，換言之，美在台海及西太已無必勝把握，且時間越久於美國越不利。

而就在此時，美國經濟及債務問題從短期看已火燒眉毛，從長期看也已成不治之症，能解燃眉之急也有利於舒緩深層經濟危機的，環顧宇內恐怕只有中國了。何況長久以來在台灣問題上的不斷加碼，何嘗不是與北京進行交換的籌碼，看來這就不無可能成為美方在打台灣牌上的另一種選擇了。

巧的是蘇利文，他曾向他的長官希拉蕊分享過美國跟中國「交換」台灣的建議，現在他擔任了拜登的國安顧問，王、蘇維也納會談，很難不讓人產生聯想。（作者為鳳凰衛視資深評論員）

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