早年有些大戶人家有為老年人預置壽材的習慣。有位年長的富翁到壽材店看棺材，老闆向其推薦一種銅棺，說睡了一定舒服。富翁問：「你怎麼知道舒服呢？」老闆說：「用過的人，從來沒回來抱怨過。」

沒機會說抱怨

先父96歲逝世，採土葬，我看著他的棺木入土，經年累月，遺體會被蟲子咬，但是他從來沒在夢中向我們訴苦抱怨過。母親活到100歲，採樹葬。樹葬要先火化，好好一個人，一個多小時被燒成灰，但母親也從來沒有跟我在夢中抱怨過，火化身體的痛苦。

所以棺材店老闆說：用過的人，從來沒回來抱怨過，是千真萬確的。因為用過的人，根本沒機會回來抱怨。

人斷了氣就什麼都不知道了，又怎麼知道睡得舒不舒服呢？所謂舒服與否，只是活人想像的感受，例如：看到他睡在裡面「好像」 很舒服，究竟如何，沒人知道。

躺在棺材裡大家都很怕，其實那是多餘的，那是想像的。因為死去的肉體躺在裡面並無知覺，就好像我們累了一天，晚上睡得像死人一樣，有時連枕邊人何時回來的都不知道。

睡得像死人

每次當我們講到「昨天我睡得像死人一樣時」，心情都是十分愉快，也有人會羨慕你，說你好命，每天都睡得像死人一樣。既然如此，當我們有一天真的像死人一樣永睡不醒，為什麼又要害怕呢？

因為人會想像，說我永遠不動了，再也看不到親人及花花世界，死了以後去哪裡也搞不清楚，因此就心生恐懼。這種恐懼不安都是想像的，死亡本身並無不愉快感。

這與罹患老人癡呆症的情況差不多，有人說，如果得了老人癡呆症，他真的不想活了。其實罹患老人癡呆症的人本身像嬰兒一樣的無知，不認識人，也沒有記憶。這些看在旁人眼裡都是令人不安的，但是對老年癡呆症患者本身，反倒沒什麼痛苦，植物人亦是如此。

病人的痛苦

先父八十幾歲時得了老人癡呆症，九十幾歲時整天躺在床上，什麼都不知道，我們看他很痛苦，尤其覺得生命沒有意義，但是他似乎並無痛苦感。

醫院隔壁床的老先生，身上插滿管子，也不能言語。但意識清醒，每次我們向他問安，禮貌性的聊幾句，他就會一直流淚，因為他有感覺，他會想，害得我們後來都不敢再向他問安。其實只要他仍清醒會思想，我們問不問安，他都會流下痛苦的眼淚。

自己想出來的

「人類許多恐懼及不安，都是自己想像出來的」。但也有很多危險已要來，但卻視若無睹，一副老神在在的樣子。例如現在海峽兩岸的關係愈來愈惡劣，主要是台灣大搞台獨分離主義，又猛抱美國大腿，加以中國大陸現在國力已世界數一數二，因此多數人對兩岸關係都極不樂觀，認為武統在即。很多人並不怕，因為以為美國人會來幫忙。

但一般人認為美國人根本不會來幫，即使真的來幫忙，台灣也會變成烏克蘭第二，台灣人民慘了。但是有人會質疑我王老先生，你不是說：「人類許多恐懼及不安，都是自己想像出來的嗎？」不要想那麼多不就好了嗎？中國大陸也沒有宣告就要武統台灣呀！

是的，我憂國憂民，真的是多想了。我們真應該多想想，棺材店老闆說：從來沒回來抱怨過，這句至理名言，才會活得更快樂一點，你說不是嗎？

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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