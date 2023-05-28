從各先賢年齡上看，鄭觀應比孫中山先生的兄長孫眉（德彰，公元1854～1915，咸豐4～民4）長12歲，比中山先生（公元1866～1925，同治5～民14）長24歲，若以30歲為一代，鄭觀應、孫眉、孫中山3人是同一代的人；鄭觀應是知名買辦的最後一位了。

鄭觀應於公元1858（咸豐8）年16歲時奉父命，從香山到上海學習經商。17歲在上海外商洋行工作的時候，夜間入英華書館學習英文兩年。公元1860（咸豐10）年加入英商寶順洋行為買辦，業餘繼續勤修英語，因之對西方的政治和經濟等學說，有了深入認識。他同時也和友人合夥，經營茶棧及輪船公司等生意。

公元1873（同治12）年，他受聘為英商太古輪船公司總理，這時他已29歲，經歷了上海地區商業社會最基層、中層到高層的磨練，而有他自己的觀察和看法了；說他是商業社會大學的研究生，並無不可。這時，請注意，正是孫中山6歲，正要入私塾之時。公元1880年（光緒6），鄭觀應發表《易言》一書，書中提出「商戰」理論，亦即在商業上學習西方，並建議採取君主立憲制；這時的孫中山14歲，是他在檀香山進入英國聖公會辦的學校意奧蘭尼書院當寄宿生不久。

同年公元1880年（光緒6），鄭觀應離開太古公司，接受李鴻章委託，出任上海機器織布局及上海電報局總辦，他建設了津滬電線，並出版了《萬國電報通例》、《測量淺說》、《四碼電報新編》；公元1883年（光緒9），他升任輪船招商局總辦，

公元1884年（光緒10），他因輪船招商局與太古輪船公司內員工中飽私囊案等所累，辭職退居香山，居住於其香山縣鄭家大屋中，「究心政治、實業之學」，潛心修訂《易言》，時孫中山21歲，正入香港入皇仁書院就學。鄭觀應的思路概要，沒有什麼理論辨證法，但有接地氣的平舖直敘，他以他平生的工作經驗，鎔鑄其名言如次：「欲攘外，亟須自強；欲自強，必先致富；欲致富，必首在振工商；欲振工商，必先講求學校、速立憲法、尊重道德、改良政治」，尊重道德以改良政治，才是一切要務中的壓軸要求。

在那個時候所謂攘外，就是要能以軍力和入侵者對抗而不吃虧之意。故他這句名言，似可略更動如下：「欲建立強大國防力量以攘外，亟須自強；欲自強，必先致富；欲致富，必首在振工商；欲振工商，必先講求學校、速立憲法、尊重道德、改良政治」。這就是為什麼年輕後進的孫中山先生，在看到他的同鄉們如容閎、唐氏兄弟及鄭觀應等，投身自強運動皆遭遇挫折，乃直白地主張共和革命的原因；而且以商業經營的概念，提出實業計畫、民生建設，以公有制或私有制作隨機有利選擇，全面推動國家重建；當然也要創立黃埔軍校，作為國防力量的中堅，為富強康樂，保駕護航了。

鄭觀應修訂後的《易言》，就是他後來在公元1893年（光緒19）出版的名著《盛世危言》。《盛世危言》文本因修正出版多次，其最早的《盛世危言》5卷本，包括57篇文章，請見下列其標題，可知已是一冊建設商業社會國家的綱要版本：

《道器》、《學校》、《西學》、《女教》、《考試上》、《考試下》、《藏書》、《議院》、《日報》、《吏治上》、《吏治下》、《遊歷》、《公法》、《通使》、《禁菸上》、《禁菸下》、《傳教》、《販奴》、《交涉》、《書吏》、《廉俸》、《建都》、《教養》、《訓俗》、《獄囚》、《醫道》、《善舉》、《稅則》、《國債》、《商戰》、《商務》、《鐵路》、《電報》、《郵政上》、《郵政下》、《銀行上》、《銀行下》、《鑄銀》、《開礦》、《紡織》、《技藝》、《賽會》、《農功》、《墾荒》、《旱潦》、《治河》、《防海上》、《防海下》、《防邊上》、《防邊中》、《防邊下》、《練兵》、《水師》、《船政》、《民團》、《火器》、《弭兵》。

《盛世危言》問世之時，正值中日甲午戰爭一觸即發之際，國內的民族危機感極為沉重，故該書出版後，轟動社會，傳播迅速。據說曾上呈光緒帝，光緒帝下旨「飭總署刷印二千部，分送臣工閱看」。時主辦洋務運動的張之洞亦評「上而以此輔世，可為良藥之方；下而以此儲才，可作金針之度。」

張之洞在晚清四大名臣中，比較像被慈禧太后利用，作為平衡曾國藩湖南湘軍派和李鴻章淮軍派的勢力，張之洞乃被時人稱為清流派之首。清流派在行政上不僅支持曾、李洋務派的「師夷長技以治夷」之說，甚至做得更積極，把持續了1300多年的科舉制度也廢了，並叫著「中學為體，西學為用」的主張，成為清王朝慈禧太后的護持者。故當維新派自立軍嚷著起義推翻慈禧太后時，張之洞毫不客氣將起義軍撲滅。張之洞們和光緒帝維新派們，明顯都受到《盛世危言》的啟迪。但維新派反慈禧太后自立軍起義失敗之後，維新派們被迫走向孫中山先生共和革命之路，容閎是最明顯的代表。

公元1911年辛亥革命的成功，主要是武昌新軍的起義，全國響應，而武昌新軍，就由張之洞主持辦理建立。孫中山看張之洞既戮力建設，又訓練軍隊；張之洞訓練的軍隊，竟實踐了孫中山先生夢寐以求的共和革命，孫先生嘗稱：「張之洞是不言革命之大革命家」，或為孫先生肺腑之言。

葡萄牙人定居澳門後，一直經營貿易業務，包含前述之鴉片貿易。其中有一項貿易，現稱為勞力仲介者，那時我們廣東老鄉，就自嘲把這勞力仲介館稱之為豬仔館。蓋鄉下人把小豬（多稱豬仔）運往各地出售，小豬會亂跑，運送不易，於是將小豬置入一竹製網筐中，就跑不掉了，運送也方便。在孫中山出生前後，公元1866（同治5）年左右的澳門，豬仔館約有10家，至公元1873（同治12）年，即約13年之間，由葡萄牙、西班牙及荷蘭3國在澳門開設的豬仔館急升至300多家，經營華工販運行業的人士接近40000人。豬仔的本質上是契約勞工；契約（合同）載明工作期限和工資待遇。期限一般有3年、5年和10年等3種。待遇則根據合同長短而定。10年期的「豬仔」預付安家費20銀元，5年的15元，3年的13元，另提供一日三餐和住宿。

根據於公元1874（清同治13）年，葡萄牙政府公布的文件紀錄，從公元1865～1873（清同治4～12）年，請注意這正是孫中山先生出生前一年到他7歲已入私塾一年了的一段時間，這段約8年的時間內，從澳門出口的華工達182000多人，其中運往古巴的共有346航次，94600多人；運往秘魯的有83100多人；其餘地區有300多人。這時，要提到中山先生的哥哥孫眉（德彰，公元1854～1915，咸豐4～民4），孫眉（德彰） 於公元1871（同治10）年17歲時，因家計無法維持升學，其父孫德成就想把孫眉送赴檀香山當僱工，藉求一搏。

其時孫眉德彰先生17歲，因身形健壯，乃冒充18歲，由其父孫公達成，找豬仔館簽約為僱工，估計簽約5年，得安家費15銀元；這錢的一部分，當然就是送孫中山入私塾的塾銀。德彰先生靈敏而又健壯，5年約滿後，即在檀香山當地領荒地6000英畝（約2430公頃或24.3平方仟米）開墾有成，才在孫中山13歲即公元1879（光緒5）年時，要孫中山赴檀香山接受西方初中及高一教育，使孫中山具備了英語讀寫能力；請注意這公元1879（光緒5）年，正是120位留洋幼童，其中有40位香山幼童（加一位詹天佑應為41位），正在美國求學，次年公元1880（光緒6）年，將集體被清廷召集回國。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】