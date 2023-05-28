立法院5月26日通過《公職人員選舉罷免法》「排黑金槍毒條款」修法，讓前總統陳水扁的兒子陳致中恐終身不得參選，陳水扁嗆要以「死諫」明志，「若導致我對人生不抱希望，什麼事都會發生，包括競選期間支持者抗議布條如影隨形」。

27日陳水扁再度發文表示，7年來第一次握到蔡總統的手，最後他還多補了一句「比起那一位有溫度多了」。阿扁恨意未消所指的那一位是誰？

阿扁認為這次選罷法修法太超過，恐侵犯憲法保障人民選舉權與被選舉權，許多更生人付出坐牢的代價，或是褫奪公權若干年後，鼓勵他們重新站起來已屬不易，更何況又多補了一刀。實言之，民進黨主席賴清德如果認為「黑金槍毒」罪無可逭，必須處以終身不得參選極刑，也有道德踰越法律之嫌。

舉例來說，現今各政黨幾乎對於酒駕者，採全面封殺態度，擋在黨內提名辦法之外，賴清德若認為排除「黑金槍毒」有助於提升自己形象，一樣可以在民進黨內率先推動，不至於斲傷台灣的民主體制和基本人權。

民眾黨主席柯文哲28日表態，他是醫生出身，不管是什麼樣的人，都希望他可以向善，而不是說他是壞人，所以老實講，他並不贊成最近《選罷法》的修法。柯文哲是醫生，賴清德不也是醫生？蔡英文給了阿扁溫暖，難道賴清德吝惜伸出溫暖的手？

賴清德早在台南市長任內，因議長李全教涉賄選，拒不赴市議會做施政報告、接受議會監督並備質詢，同樣是以道德踰越法律的行為。不過，李全教個人涉賄自必須接受法律制裁，但是市長不進議會接受監督，傷害的卻是台灣民主體制、地方制度法，與全體台南市民的權益。孰輕孰重，老百姓自有公斷。

如果總統大選三腳督戰況激烈，揚言發動支持者抗議布條如影隨形的阿扁最後會支持賴清德，還是柯文哲？不開玩笑，他敢跟老美玩一邊一國，那些支持者肚子扁扁也要支持阿扁，真的「什麼事情都會發生」！

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