賴清德針對「民進黨當選兩岸會戰爭」的質疑，於出席「雲林縣信賴台灣之友會成立大會」時反駁，民進黨不是第一次執政，不管陳水扁、蔡英文執政都沒有發生戰爭，都能好好處理兩岸關係，言外之意，他續任總統也不會發生戰爭。這種說法顯為詭辯，扁、蔡執政雖然沒有發生戰爭，但兩人並沒有好好處理兩岸關係，反而讓兩岸關係每下愈況，兩岸未發生戰爭是天佑台灣。

和平保台 嘴巴說說

當年阿扁祭出「一邊一國」，兩岸陷入戰爭邊緣，爾後又推動正名、制憲，被美國小布希總統視為「麻煩製造者」，並形成美中「共管台灣」態勢。蔡英文執政7年，兩岸關係凍到冰點，雖然沒有發生戰爭，但大陸戰機幾乎每天跨越台海中線，正是蔡英文政府不接受九二共識、推出「兩岸互不隸屬」，又高調宣揚戰爭，讓軍火商不斷登堂入室所造成。兩岸雖未爆發戰爭，但台海已成為「地表最危險的地方」。

儘管扁、蔡執政都把台灣推向戰爭邊緣，賴清德卻詭辯，在蔡英文領導下，一方面提高國防，另一方面也和民主陣營站在一起，「我們不用聽到謠言就害怕，應該要相信自己、相信台灣，相信國際社會的民主力量」，還說「台灣人民都要和平，戰爭沒有贏家」，更指責「國民黨候選人主張接受九二共識，一個中國原則」，希望用和平協議來得到和平，但一個中國原則，失去了台灣主權，這樣的和平是真正的和平嗎？「和平不是嘴巴說說，必須要靠自己的力量」。

賴清德左一句「提高國防」，右一句「靠自己的力量」，可是蔡政府所依靠的是美國的力量，「台灣和民主陣營站在一起」，讓抗中變成民進黨台獨之外的另一種意識型態，所謂「和平保台」成為空話。賴清德口中的和平，才是用嘴巴說說，不可能在兩岸具體實現。

台灣一些跟賴清德同樣具有台獨DNA的人，熱切希望兩岸打一仗，只要打平就算贏。台灣若真有「民進黨當選兩岸會戰爭」的論點，可能更多是民進黨支持者，畢竟國民黨接受九二共識、一中各表，就是為兩岸謀和平，不可能去宣揚戰爭。

賴清德卻把國民黨接受九二共識、和平協議，說成失去台灣主權，就會引來戰爭，這是倒果為因。大陸只反對台獨，並沒有反對中華民國，雖然他們也沒說贊成中華民國，但是馬英九4月初訪中之行，公開談話一再稱呼「中華民國」，大陸也沒有出言反對，馬英九還是可以跟國台辦官員交流對話。

剛愎自用 威權性格

賴清德口說「台灣人民都要和平，戰爭沒有贏家」，可是民進黨內部確實有一股希望以戰爭解決統獨問題的人，就不是「台灣人民都要和平」，反而是民進黨執政，讓他們對以戰爭解決統獨問題有所期待。

依照賴清德強制民進黨通過選罷法排黑條款、台南市長任內杯葛市議會長達234天，這種「剛愎自用」的威權性格，若真碰上兩岸衝突事件，難保會如何回應。

立法院長游錫，赴美訪問時發表出格言論，引來美國在台協會的關切。賴清德性格與游錫幾分神似，如果兩岸有暴衝事件發生，依照賴清德的性格，他會懂得危機管控避免戰爭？還是順手讓戰爭爆發，以達到台獨的目的。

華府兩岸專家葛來儀擔心，賴清德過去的發言常讓北京緊張，加上民進黨被視為傾向獨立，賴清德又被認為屬於黨內較激進派。「激進」的標籤會讓美國不放心賴清德主政。一個性格不夠穩定的領導者面對危機事件，可能在驚訝與時間壓力下，做出不符合危機管理的決策，這讓兩岸危機升高為戰爭。

兩岸的戰爭與和平不見得是「以備戰止戰」的問題，而是領導者在危機時刻，是否有足夠的穩定性，在時間壓力下管控危機的問題。賴清德缺乏這種穩定的人格特質，難怪美中都會對他主政不放心，台灣內部才會有「民進黨當選兩岸會戰爭」的警惕。