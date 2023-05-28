前總統陳水扁為了愛子陳致中的政治前途，不惜在臉書發文「死諫」，但立法院還是在民進黨主席賴清德要求下，三讀通過《公職人員選舉罷免法》排黑條款，讓阿扁希望破碎。回想4年前賴為參選總統還曾提出特赦阿扁，難怪阿扁27日和蔡英文握手後說，蔡總統比「那一位」有溫度多了，政治人物的誠信說變就變，賴這次出手真讓人覺得好冷！

陳水扁家族涉及多起貪瀆弊案，但扁保外就醫趴趴走，早已損及司法信譽，蔡英文執政7年多，始終不願碰觸這位前總統的特赦問題。

不過，上次大選賴清德為爭取民進黨內總統提名，特地提到特赦陳水扁，阿扁甚至感激賴對赦扁主張從未迴避，也沒有改變過，「不像有人初一、十五不一樣，不敢面對，甚至推給社會共識，而忘了特赦是總統的憲法特權。」

諷刺的是，這次為了兒子涉洗錢定讞，在《選罷法》修改後未來無法再參選公職，扁卻改說在參加林淑雅教授的告別式時，讓他7年來第一次握到蔡總統的手，並酸「比起那一位有溫度多了！」這話顯然是針對賴清德而來。

對扁而言，賴清德前後為了選總統冷熱不一，這回立法院三讀通過排黑條款，不僅讓更生人無法參選公職，更無視法律最重要的無罪推定精神，將未定讞者也納入。另外，法律已有褫奪公權制度，立法院修法凌駕司法權，更有違憲之虞，但賴清德為了去年民進黨敗選的承諾，強行限縮人民參政權，無非是要打擊異己。

民主選舉制度應透過政黨規範參選人的積極資格，才是政黨政治的常規，民進黨遇事就修法，已成多數暴力。