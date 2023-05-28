我空軍向美國採購的66架F-16V（BLK70）戰機軍售案，原訂今年運交首批戰機，但延宕至2025年第3季，除了疫情影響供應鏈的因素外，美方坦言延宕的另一原因是遇到「技術障礙」；這與空軍現役F-16戰機性能提升，改成F-16V的情況如出一轍，根本是歷史重演。蔡政府已有過一次經驗，這次無論如何解決，絕不能讓軍火商洛馬公司將成本再轉嫁到我方。

對於因「技術障礙」問題延後交機，國防部也證實，說明今年初已出廠2架F-16V（BLK70）係原型測試機，主用途為設計研發飛行操控軟體，其中1架為巴林訂購；我國的F-16V因前述軟體研發進度延遲，預於明年第3季出廠，美國國防部已成立高階專案督管，確保洛馬公司於2026年如期如質履約。

空軍F-16A／B戰機性能提升案，當年之所以進度落後，追究起來，洛馬是第一個該負責的。洛馬於設計之初，進度就落後1年多，但軍售沒有罰責，洛馬又是軍火大廠，蔡政府還要買F-16V新機，不敢吭氣，只得打自己小孩給外人看。

當然，空軍是全球F-16戰機第一個升級的使用國，過程有些波折很正常，但是洛馬不認錯，就讓人不服。第1架F-16V試飛首航是2015年10月在美國沃斯堡完成。美方在2016年4月，通知我方軟體測試要延期。空軍當時說，因這是全球第一次F-16升級，美方為求慎重，在軟體測試方面較原定時間延誤，全案計畫不會延期。這個說法，與這次新購F-16V戰機交機延宕的理由一模一樣，只多了個疫情的影響。

但這一延，整個F-16V的性能提升案進度都改了。本來是2017年開始執行計畫，現在得往後挪；2017年本來應該編139億預算，第一批改裝數十架，只得先編69億元，縮減為4架。結果這4架也延交，拖到2018年底。這個過程與現在新購的首批戰機本來應該今年交機，改到明年第3季的操作模式相同。

重點來了，F-16V的性能提升案雖然首批延後交機，但洛馬強調所有交機會如期完成，如何趕工，洛馬要求負責性能提升案的漢翔公司換了不配合的前任董事長，然後加人加工時，成本全部轉嫁到漢翔，替洛馬追趕落後的進度，達到其如期全數交機的合約要求。

此外，F-16V性能提升案預算已追加兩次，從1100億元追加到1296億元，再追加到1402億元，雖說空軍自己有增加項目，但追加兩次預算仍不尋常；再者，漢翔加工加時追趕進度，然而關鍵技術都是美方掌握，根本不讓我們碰，漢翔做的有很多是黑手工作。

這次新購戰機，生產線在美國，美方是自行吸收進度落後的成本，還是會故技重施，轉嫁到我方，值得國會密切監督。

（作者為資深媒體人）