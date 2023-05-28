獲得國民黨提名為總統候選人的侯友宜，不再只是地方首長，而是動見觀瞻的準國家領導人，也就必須表態自己的政策與立場，其中莫過於攸關台海和平的兩岸路線，讓人民來評判，一位「好好做代誌」的優秀市長會不會是一位依《中華民國憲法》「宣誓」成功的總統。

兩岸路線永遠是總統大選的重中之重，侯友宜最初延續黃年的「杯水論」：「中華民國是杯，台灣是水，杯在水在，杯破水覆」。但黃年是以杯水論提醒蔡英文總統「繞不開中華民國」，若是國民黨要沿用「杯水論」，第一個要釐清的定義是，「中華民國這個杯子，裡面只有台灣這些水嗎？」

侯友宜明確表態「反對台獨」，這是與民進黨的重大區隔，但到目前為止，侯還是迴避「兩岸同屬中華民國」相關論述，這或許是因為選舉考量，也可能是侯友宜內心的真實價值。

身為準國家領導人，侯友宜不見得要服膺國民黨傳統路線，但至少該說明清楚，要把台灣、國民黨及兩岸人民帶向何方！？亦即為什麼他當選總統，能夠改善已經瀕臨擦槍走火的兩岸關係，實現兩岸和平穩定及發展？

當前部分藍營支持者對侯友宜有「現在你選總統要我們挺你，為什麼之前你不挺我們」之感，這是侯友宜要在情感上化解的部分。當然，侯友宜現在的高支持度，某部分來自於他之前的「不那麼國民黨」，這也是侯團隊不足為外人道的苦衷。政治攻防往往是「傷敵一千，自損八百」，但像侯友宜這樣，能夠制衡民進黨的優秀人才，也不應該輕易的耗損。

侯友宜代表國民黨參選總統，並不是說他就應該變得「很國民黨」，一位總統候選人可以選擇立場，但不能沒有立場，當下選民真正冷感且厭惡的，是為了勝選而模稜兩可，見人說人話的政治論述。侯友宜最大的資產，是警察生涯所奠基的「鐵漢形象」，「模糊」與這樣的人設是矛盾、牴觸的。

筆者不只希望侯友宜當選總統，更期待他能做好總統，向馬英九總統請益是好的開始。既然同樣堅持和平，侯友宜理應體會馬總統的用心；難道馬總統不知道「兩岸同屬中華民國」吃力不討好嗎？（如同他的「不統、不獨、不武」），但他念茲在茲，就是要讓兩岸之間搭建和平交流的橋樑，「九二共識、一個中國」也在馬英九今年赴陸的祭祖之旅再度證明可行。

如今，我們知道侯友宜「不要」台獨，但侯友宜「要」什麼，對「中華民國」的內涵是什麼，還沒有答案。如果只說「中華民國、台澎金馬」就是現實，可以與大陸交流，顯然是務虛。其實，按照《中華民國憲法增修條文》，「杯水論」應該是：「中華民國是一個很大的杯子，設計上就是要注入兩岸的水，『現在』只裝台灣地區這些水，但還有一部分是空的，等待『大陸地區』的水倒回來」，這不僅能夠維持兩岸和平，也是促進民族復興的務實框架。

和平不是高呼口號，而是必須「兩邊各退一步」，侯友宜的「杯水論」應兼顧北京的立場、大陸人民的感受，也需要符合歷史與憲政事實。除了對現狀的定義，「兩岸統一的前提」也是依憲法宣誓就職的中華民國總統不應該迴避的議題。

既然反對台獨，就沒有理由「反對統一」，問題只在「統一的前提」。侯友宜反對「一國兩制」，筆者完全支持，而「良制一國」要求兩岸統一在兩岸制度精進漸趨一致而人民各自同意的前提，以統一為誘因，讓兩岸有足夠時間求同存異、作制度競爭，保證和平的必然性。這是筆者認為對台灣（和大陸）最有利的和平發展框架，期待侯友宜能夠有相關闡述、做正確的定位！

（作者為台灣人、大陸人、中國人、良制一國的信仰者）