搶攻年輕族群選票，3位總統參選人最近動作頻頻。民進黨賴清德組成所謂的「民主大聯盟」，徵召太陽花世代和網紅投入2024立委選舉；國民黨侯友宜與網紅「館長」陳之漢同台，並脫掉外套秀肌肉；民眾黨柯文哲號召年輕人加入民眾黨，成為「造浪青年」。

賴徵召炒短線 黨內反彈

目前看來，賴、侯、柯3位總統候選人拉攏年輕選票的招數多為花拳繡腿，缺乏實質內涵，甚至可能引發負面效應，如賴清德徵召非民進黨籍的選戰敗將投入艱困選區，明顯就是「無魚蝦也好」的炒短線之舉。看來，面對選情挑戰較大的選區，賴清德不但沒有全力以赴的決心，甚至只想虛應故事，藉由出格的徵召名單創造話題、提高聲量，實在是很投機，也對不起那些本來就在相關選區經營的民進黨政治工作者或市議員，反而失去基層民心。

侯友宜跟陳之漢相見歡能爭取到多少認同，其實不無疑問。畢竟陳之漢形象爭議，除了直播時經常滿口粗話之外，還曾因健身房的糾紛遭到槍擊。背景如此特殊的人物成為侯友宜接受徵召後第一周就急著要同框的對象，是否合宜，侯陣營應多思考。比起陳之漢，相信應該有更多值得侯友宜優先拜會的對象。

賴清德與侯友宜之所以那麼積極拉攏網紅和年輕世代，與近來一連串民調顯示，柯文哲在20～29歲和30～39歲這兩個年齡層都占有優勢有關。

不過，值得注意的是，成軍才3年的民眾黨是一個很明顯的「都會政黨」，更精確的說，民眾黨還沒有真正跨出雙北。去年九合一大選，民眾黨提名86席議員候選人，最後只當選了14席，其中還有5席在雙北地區。面對區域遼闊的總統大選，民眾黨穿透全台的能耐有多少、柯氏風格在非都會地區能有多少知音，都有待觀察。

比起賴清德的不誠懇、侯友宜的拐彎抹角，說話直率的柯文哲常讓年輕族群覺得聽他說話就是很爽，但是這並不等於對柯文哲施政能力的認同度。在台北市執政8年期間，他的施政滿意度經常敬陪末座，可見台北市民並不埋單；事實上，「不知道柯文哲在台北市長任內到底做了什麼」，正是許多台北市民共同的疑惑。柯文哲或許有聲量、能吸睛，但執政的能力卻令人存疑。過去7年多，台灣已經有了一個辣台妹，難道未來的8年，還要讓滿嘴跑馬的網紅型政治人物來領導台灣嗎？

侯務實做自己 方為優勢

其實，年輕人的支持率不見得等於政治人物的得票率，更不等於能夠開出多少票來。這一方面是因為年輕族群的投票率往往較中高齡者低，另一方面，到了實際投票時，年輕人要考慮的就不只是哪個候選人說的話聽起來更爽、更過癮，而是哪個候選人和他的團隊能夠真正為年輕世代創造更多機會、更好的發展。

目前年輕世代最關心的課題是兩岸究竟會不會打仗。對此，身為民進黨參選人的賴清德幾乎難有得分的空間，因為台海的緊張情勢就是蔡英文和她所領導的執政團隊所挑起來的，如果她不能消除年輕族群對戰爭的憂慮惶恐、承諾給年輕人安居樂業的環境，賴清德做再多動作都沒有太大的用處，因為擔心打仗是基本面的問題，其他只不過是技術面的雕蟲小技，效果有限。

侯友宜的人設以及溝通模式或許對年輕族群吸引力有限，每個人都有天生的限制，侯友宜可以努力尋求突破，但也不必「為年輕而年輕」，如此反而會引來東施效顰之譏。

提出實際可行的政策願景、一步一腳印把事情做好，是侯友宜的特質，也是吸引中壯族群的優勢，侯友宜應該多著墨在創造兩岸和平及公義公平的社會等治理方向和政策；至於說話風趣幽默、跟年輕族群的KOL打成一片之類的任務，侯友宜可以交給團隊中更適合的人、甚至副總統人選來執行，作為總統參選人，他重點參與即可。不擅長的事，可以訓練但無須硬扛。

侯友宜自自然然做自己，誠誠懇懇做事情，年輕人未必不喜歡，新北市的執政成績和支持度即是明證。