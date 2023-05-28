風聲雨聲讀書聲，聲聲入耳；家事國事天下事，事事關心。我很榮幸能跟隨馬總統赴陸祭祖，成為訪陸行的青年學子之一，與大陸三所高校（上海復旦、湖南、武漢大學）進行交流、切磋。這是我第一次踏上幅員廣闊的大陸，帶給我很多歷史文化、社會生活、在地美食及科技城市等的衝擊與震撼。

走訪五大城市南京、武漢、長沙、重慶、上海，每個城市的風土民情截然不同，不變的是當年國民政府走過的軌跡、奮力抵抗外力的英勇、興盛的都市建設及熱情夾道歡迎的民眾。

走上392階樓梯到中山陵拜謁國父，馬總統寫下「和平奮鬥，振興中華」，呼應著國父孫中山先生所言:「革命尚未成功，同志仍須努力」的毅力與決心，也看到兩岸避戰、謀和、共創未來的前景。參訪南京大屠殺紀念館全程悲痛肅穆、震懾、雞皮疙瘩，聽著導覽員解說當時慘烈的戰況、日軍殘酷暴行的鐵證、無辜百姓的掙扎、戰地記者拍攝的照片，真的太沉重了。館內有許多倖存者受訪的影片，他們聲淚俱下的闡述著揪心往事，讓我不禁哽咽、眼眶含淚。當年有大力援助難民的戰地記者、外國人，如約翰•拉貝先生就在自家收留了600多位難民，連廁所都擠滿人，這是在黑暗的腥風血雨中不滅的燭光。馬總統說：「歷史不能遺忘！」，烙印在我心中。

走進科舉博物館、嶽麓書院、辛亥革命博物館、四行倉庫、抗戰遺址等地，看到許多被還原及保留的歷史場景。在中國科舉博物館，看到考生們進京趕考9天6夜，待在1.5米的狹小空間完成考試及各項生活所需的場景。在各個抗戰紀念景點，也感受到當年國民政府、國軍奮勇抗敵、保家衛國，不屈不撓的精神。相比之下，現在的我們是多麼的幸福，應該好好珍惜擁有的資源努力，也應銘記歷史、珍愛和平。

登上李白《送孟浩然之廣陵》的黃鶴樓，武漢美景盡收眼底；衡山南嶽祝融峰，一覽眾山小的壯闊；山城重慶輕軌穿樓而過，長江穿三峽大壩順流而下；黃浦江新建築、舊成都形成強烈對比。乘船遊南京的母親河——秦淮河，元宵彩燈倒映在河面上，古代詩人的詩詞刻在兩岸的牆上；相形對比，漢口觀蘆棧橋碼頭夜遊長江，兩岸高樓林立、炫麗奪目的燈光秀，閃耀整個星空和江面，秦淮河與長江分別呈現出現代與古典，形成強烈的視覺衝擊。

參觀賽力斯汽車智慧工廠，全面自動化生產電動車；經31公里東海大橋前往最大吞吐港洋山深水港，印入眼簾是無法一眼望穿的貨櫃，但卻不見人影，全由智能巨型夾娃娃機排列組合；浦東新區城市綜合運行中心監控城市脈動，科技城市量化計算、評分，科技始終來自於人性，所到之處在在展現大陸在科技建設的實力，是名符其實的先驅者！

與上海復旦、湖南、武漢大學的學生互相交流，談論彼此的生活習慣、所見所聞與對兩岸關係的見解，兩岸在升學制度、考生人數與校園風氣迥異。大陸學生很大方、侃侃而談、積極發問和表態，令我相當驚艷。我們對彼此非常好奇，在短暫的交流會後成為微信好友、創立群組，在上頭分享日常點滴，也引頸期盼未來再見面的那天。

謝謝馬總統與基金會帶我走訪大陸，追朔歷史、開闊視野，讀萬卷書不如行萬里路，課本文章中的格局遠遠不及親身經歷後的感觸。將來必定會再到訪橫跨15省經歷朝代更迭的萬里長城、騎單車環東湖、遊杭州西湖、甲天下的桂林山水、奔馳在新疆大草原、乘坐青藏鐵路、拜訪烏鎮、敦煌、黃山等許多名聞遐邇的絕美景點、古城，並品嘗各地特色美食，定會如南京烤鴨、長沙茶顏悅色、武漢熱乾麵、重慶麻辣火鍋、上海煎餅果子，震撼味蕾，完美彰顯美名「舌尖上的中國」。

「以古為鏡，可以知興替；以人為鏡，可以明得失」兩岸不應劍拔弩張的針鋒相對，同為中華民族，本是一家人、血濃於水，要共同為中華文化復興而努力，建立和平互信、人民有愛與強化民族認同感。時代考驗青年，青年創造時代，此行青年交流為當前緊張局勢下的緩衝與善意，亦是一個開端，築起緊密交流、溝通橋梁，兩岸年輕人互通有無，吾心信其可行，則移山填海之難，終有成功之日！（何日君再來 / 大九學堂第二期學員）