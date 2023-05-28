蘭德公司的軍事專家薩維茨（Scott Savitz）提出，台灣可以在近海大量建造人工礁石（消波塊），用來阻擋並打亂解放軍兩棲登陸作戰節奏，在平時這些廉價又耐用的人工礁石還能做為海洋生物保育措施，除了能促進旅遊業，還有許多經濟和生態環境的效益。

事實上，國軍可用來遲滯解放軍登陸作戰節奏的工事，除了消波塊之外，還包括離岸風力發電廠、近岸養殖場、西濱快速道路。然而，這些反登陸工事只能遲滯解放軍登陸，並不能真正的阻擋。

國軍反登陸作戰思維

由於本島地形狹長，縱深短淺，因此，灘岸決勝成為國軍反登陸作戰重中之重。灘岸各種反登陸、反空降堡壘和障礙密佈。

國軍把反登陸作戰區分為四個階段：彼岸、海上、水際、灘岸。除了彼岸的源頭打擊、海上航渡攔截、水際（泊地）攻擊之外，灘岸決戰是最後一招了，解放軍一旦登陸成功，就大勢已去。灘岸決戰往往是歷年漢光演習的重頭戲。

國軍採用的是「靠前配置、縱深機動」原則，守備旅主要配置在一線陣地，打擊部隊則部署在後方。一旦解放軍突破國軍一線防禦工事登陸上岸，守軍在一線陣地展開防禦作戰，打擊部隊則配合戰車部隊與敵進行遭遇戰。如果反擊戰失利，守軍最後的防禦工事就是西濱快速道路。

最後防禦工事再被突破，接下來就進入殘酷的城鄉戰，死傷將無法預期，這就是邱國正部長所說「一旦開打真的很慘」的意思。

善用農漁業反登陸設施

在新竹和雲林嘉義近岸淺海地區，有許多漁民的養殖設施，例如漁網、箱網或其它水產養殖設施，這些設施可以阻滯解放軍舟波和兩棲戰車。

這些養殖設施極難處理，軍艦可以擊沉拖網漁船，但要完全清除漁網幾乎不可能；即使破壞了漁網，殘破的漁網難免捲入扇葉和履帶。新竹香山近海就有大量的漁網，可以掩護新竹市包括新竹空軍基地在內的一半海岸線。

除了新竹香山的漁網，桃園還有「埤塘」文化。埤塘是一種人工挖掘的蓄水池，過去用來灌溉、養魚、飲用等等，最多時達8846個埤塘。後來因農業和生活用地因素，埤塘數目和規模顯著下降。到2015年2月《濕地保育法》施行時，桃園濕地1120公頃，埤塘348口。

本來桃園台地最適合解放軍遂行空降，但因大量的埤塘嚴重切割了桃園台地，而這就對解放軍在本地實施空降作戰造成了嚴重的障礙。

為使解放軍傘兵不至於降落到水裡，傘兵被迫降落到比過去小得多、分散得多、也脆弱得多的空降場內。同時，埤塘將嚴重遲滯地面機械化部隊的推進。總體上，埤塘的存在非常有利於國軍，而且，解放軍無法以火力破壞埤塘。

再如第5作戰區內的雲林、嘉義兩縣以牡蠣養殖而聞名，在該區淺水區設置的蚵架能夠干擾解放軍登陸作戰。若能擴大蚵架規模，可增強反登陸作戰的能力。

風車陣

2012年後，台灣開始逐步廢核，民進黨上台後更是不遺餘力廢核。主要是壓縮火力發電的比例，計劃用清潔能源（主要是風能）替代核電站的能源缺口。

如果把風力發電機組配置在適合登陸地段的沙灘或者海上，那麼，風機就可以成為阻礙解放軍氣墊船登陸障礙物。解放軍摧毀這些風車對破除登陸障礙毫無助益，因為倒下來的風車還是足夠高、足夠寬（甚至變得更寬），將嚴重影響解放軍氣墊船的航路。

長期被解放軍認為可能的登陸海灘，無疑就是桃園市觀音區，而在當地就建立起了這樣的風車陣。近海與海灘風場的功能相同，不但可以干擾氣墊船、還可遲滯登陸舟波。苗栗竹南的外海就已經建立了這樣的發電站。

消波塊的魅力

消波塊原本是為避免海浪侵蝕土壤，造成水土流失，因此在海岸大量使用水泥消波塊。此舉堪稱一石兩鳥，一方面保持水土，另方面防止解放軍登陸舟波。在高雄地區和苗栗新竹海岸都配置大量的消波塊。這些防浪設施會給解放軍登陸造成極大阻礙，即使車輛在越障，也會失去隱蔽。

這些消波塊尺寸甚大（大的可達三米以上），且為鋼筋混凝土材料，相互嵌套在一起，破壞起來殊為不易。哪怕經過一定破壞，其殘骸仍然會給通行造成阻礙。這就是蘭德公司建議台灣普設消波塊的原因。

西濱公路：現代馬奇諾防線？

沿著海岸線不遠的地方，有一條防線：西濱快速公路（台61線）。這條道路從新北八里開始，一直到台南七股。從2004年開始，交通部開始對台61線進行高架化。到目前為止，全長285公里的台61線還有34公里未完成高架化（主要在台中附近）。

不要小看了台61線高架路所扮演的角色，既然是高架公路，它就形成了一條高約10公尺的混凝土「城牆」，很明顯，氣墊船過不去的（超越障礙能力僅3公尺），只要守軍將高架橋涵洞堵住，解放軍即使透過大量的工兵作業，幾乎不可能把重裝備橫越過台61線。

破壞路基只會造成更多的麻煩，而且根本不能解決通行問題，就算把重裝備開上高架，登岸的解放軍將曝露在國軍火炮攻擊之下；只能冒著火力覆蓋之下繼續前行，到了數公里之外的交流道，改行地面道路。

更糟糕的是，如果國軍主動摧毀台61線，更可遲滯解放軍登陸部隊的行動。漢光36號演習中，機步234旅1輛雲豹甲車，就有想定佔據台61高架路下的一處警戒陣地。此外，國軍甚至於可以沿著台61線部署兵力，或是把它當作現代馬奇諾防線、或是把它當作一條長蛇陣。

想要繞過這座「城牆」幾乎不可能，因為台61線公路通過整個西海岸。如果國軍把台61線公路當作反登陸作戰的最後一道防線，解放軍可能投鼠忌器不敢摧毀（自己也要用），自己被困在台61線以及海岸之間，國軍反而可以利用其作為後勤與機動支援作戰之用。

結論：有盾必有矛

國軍有此5道防線，乍看之下可高枕無憂。但根據「矛盾原則」，有了堅強的盾，必然也有無堅不摧的矛。再者，根據「兵形象水」原則，用兵必如水性向下流動原理，避開防禦堅強部分而流向防禦薄弱地方。

例如全台並非每處均設有漁網、埤塘、消波塊、風力電廠，解放軍可能避開這些設施、選擇比較艱難的地方登陸；再加上台61線台中段沒有高架道路，七折八扣的結果，未來解放軍可能登陸場所已經呼之欲出。

即使全台海岸普設消波塊或地雷，以現代技術處理這些障礙似乎沒有問題，例如大量轟擊灘岸反登陸設施、大量使用機器狗、無人戰車、無人機、無人爆破艇、兩棲舟橋車等等可以打破「盾」的工具。

近年國軍向美國採購了不少武器系統，增強火力當然很重要，但也不能忘記兵力機動、並配合防禦工事，這才是比較務實的作法。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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