民進黨黨主席、2024總統參選人賴清德，為了搶救迅速流失的年輕選票，近日頻頻出招，但出師不利引爆黨內反彈。

賴清德主導以所謂「民主大聯盟」的名義，強行徵召非民進黨籍的吳崢、曾柏瑜及李正皓等3人，成為第一批投入立委艱困選區的「刺客」，但民進黨基層大多不認同。

此外，包括「雞排妹」鄭家純、前民進黨副秘書長林飛帆、社民黨台北市議員苗博雅、無黨籍高雄市議員黃捷等人，據傳也都在賴清德的徵召之列。而被點名的相關選區，大多早有民進黨人表明有意投入立委選舉，因此對上述傳聞感到焦慮甚至憤怒。

賴清德接手蔡英文的黨主席職位後，民進黨的年輕族群支持率每下愈況。根據深綠網路媒體「放言」日前公布的總統參選人民調，在20～29歲的年齡層，前台北市長柯文哲的支持率最高，達25.8%，其次是侯友宜16.6%，賴清德僅15.1%；30～39歲的族群，支持率21.6%的賴同樣墊底，柯有34.7%，侯則有23.9%。

連在深綠網路媒體所做的民調，賴清德的青年支持度都這麼差，可見賴的青年選票確實存在危機。要爭取年輕人的支持沒錯，問題是賴一出手就犯了兩大錯誤，一是黑箱作業，二是人選錯誤。

觀察賴清德此次徵召的對象是以「太陽花世代」和「網紅」這2大類為主。太陽花學運促成了2016年總統大選政黨輪替，總統蔡英文可以說正是太陽花紅利的最大受益者。賴清德顯然想複製民進黨當年的成功模式，然而，他卻不知道，太陽花早已成了昨日黃花。

太陽花學運當年的訴求是反服貿，蔡英文還曾說一旦當選總統，就會發起廢除ECFA的公投，可是，如今的民進黨卻是「聞ECFA可能叫停而心驚」，但求對岸不要停止讓利，豈敢再奢談廢除？其實，已有越來越多農漁民、企業，甚至年輕世代對9年多前的太陽花學運充滿怨懟。他們認為就是太陽花學運的這批人阻礙了台灣的發展、斷送了年輕人的前途。

在這樣的氛圍下，賴清德還妄想透過太陽花拉攏年輕人，簡直是緣木求魚。更何況，當年太陽花反對黑箱作業，而民進黨中央這次推出的跨政黨人選，顯然事前都沒有和地方進行溝通，以致於相關選區看到空降的參選人時，不是急死了，就是氣炸了！賴清德這次的決策根本是超級大黑箱。

至於這次所挑選的「刺客」也多不得人心。例如出身國民黨、後投入親民黨、近年又與民進黨走得很近的李正皓被徵召，已引起綠營基層反彈，民進黨新北市黨部永和區區主任莊銘淵一度要請辭，黨內有國會助理及政治幕僚發起連署，呼籲提名小組應重新評估是否禮讓李正皓，以及說明艱困選區的定義、公布初選民調、選擇徵召人選的標準等。賴清德可說是偷雞不著蝕把米。

至於鄭家純可能被徵召一事則未上場就先轟動，引起網路熱議，卻以負評為多。鄭家純是網紅，但粉絲偏重特定族群，不但社會形象頗有爭議，在政治專業上有多少耕耘更令人質疑；尤其她還不斷強調，不管到哪裡選都好，「就算金門也可以喔」，這話聽起來像是順從民進黨中央的安排，但卻顯示鄭家純根本不尊重選民、簡直是把選舉當兒戲。

為搶青年選票，賴清德這回病急亂投醫，徵召爭議人選，無異是搬石頭砸自己的腳，先失去了黨內年輕人的心，未來他整體年輕族群的支持率恐怕還有得跌了。

（作者為資深媒體人）