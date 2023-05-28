民進黨高官、民代與im.B詐騙案主嫌曾國緯交往，甚至有人還被詐騙集團政治供養的事，最近讓民進黨上下灰頭土臉。有不少人形容，這是台灣經濟詐騙集團和政治詐騙黨派的結合，創造了讓台灣名譽掃地的新奇蹟。

面對這樣惡劣的人和事，民進黨用兩個行動給定了一個「這沒什麼大不了」的調。一個是，黨部只給立委陳歐珀記了個不痛不癢的警告。另一個是代表民進黨參選總統的賴清德在中執會上說，外界關於社會正常社交活動，也不必因為選舉攻防扭曲人性，把人性中的正面信任全盤毀棄。

民進黨人把他們黨籍立委接受詐騙集團主嫌提供房、車，與詐團分子密切往來互動的事當成小事，把他們執政團隊高官與詐團主嫌飲宴、合照及參加活動視為「社會正常社交活動」，真把民進黨「護短」、「包庇」自家人的傳統推升到另一個層次。

說到護短，那早已深入民進黨骨髓。但很諷刺的是，也因為民進黨很懂得護短，所以內部凝聚力強，在近年來的選舉中能連連獲勝，且勢力愈來愈龐大，完全執政後，黨員的行為愈來愈囂張也沒在怕的。因為民進黨能夠以幾近「不要臉」的程度，去包庇「自己人」所犯的錯誤，包括黨員及執政團隊成員，甚至還惡意地將自己人犯的重大貪瀆等錯誤故意推到政敵身上，拉別人下水。

對比陳水扁一家的貪瀆案，民進黨人和im.B詐騙案主嫌交往密切的事，算是小巫見大巫。民進黨人這一路走來，既然能把扁家的貪瀆案視為是政治迫害，用盡各種方法維護，甚至於還把阿扁塑造成台獨英雄，當然就能把他們和詐騙25億元的通緝犯密切往來的事當成正常社交活動。

不過民進黨得注意，阿扁貪國家的錢，扁嫂拿財團的好處，基本上這只是國庫、財團和扁家的關係，但民進黨高官及立委這次捲入im.B詐騙案，牽涉到的則是詐騙集團、民進黨及社會大眾的三角關係。

眾所皆知，詐騙集團要能行騙天下，把不特定人的口袋及銀行裡的錢弄到他們手裡，都要經過一番設計，把自己包裝成社會上正當且高檔的行業。就像一個新產品上市，要做廣告，提升產品價值，打造品牌，以吸引消費者掏錢購買一樣。

im.B的主嫌積極透過各種方式，花錢和民進黨立委、縣市首長、行政院部會官員、檢警高層等交往、飲宴及合照，就是要把這些有權有勢的人物拿來作他們行騙天下的「廣告代言人」，幫他們行騙的作為掛保證及加值。

如今賴清德竟然把民進黨及政府有權勢者幫詐騙活動加值的事，當成是正常的社交活動，那麼，坊間批評民進黨是台灣「最大政治詐騙集團」的說法，還真有些道理！

（作者為資深媒體人）