一襲水袖丹衣，一曲醉人驚夢，明眸流轉間，裙裾飛揚。對於台灣新竹人馬叔安而言，每週三學習昆曲是他一周中最期待的時光。

在台灣讀高中時，馬叔安通過書本瞭解昆曲，學校附近演出的一曲青春版《牡丹亭》，更讓他沉迷其中。時至今日，他還清楚記得與昆曲的第一次「邂逅」，「讀了《牡丹亭•遊園驚夢》選段後，我被震撼了，被課業壓得喘不過氣的我在戲文中尋得了『知音』。那一刻，我感到自己並不孤單，我和在幽閨自憐的杜麗娘有著同樣的似水流年。」馬叔安說。

2020年，馬叔安來到上海一家台企公關事務部工作。「快」是他對上海的第一印象，開車快、工作快、用餐快，「交通信號燈一變綠，大家就呼呼地往前趕。別人都到了路對面，我才剛走到路中間。」馬叔安回憶道。

快節奏和繁華背後，這座城市透露出的優雅同樣讓他沉醉。他很喜歡上海的園林和古跡，豫園、城隍廟、嘉定孔廟、松江廣富林遺址……都讓他流連忘返。「這些景物特別能讓我懷古思情，在大城市中就能感受到人文氣息。」也正是這座城市，讓馬叔安開始真正走入昆曲的世界。

馬叔安登台演出。（受訪者提供）

每週三傍晚下班後，馬叔安都會背著戲服和道具，從位於浦東區的宿舍坐地鐵到靜安區跟昆曲老師學戲，風雨無阻。用他的話說，「唱昆曲時，生活中的煩心事和工作壓力都被拋諸腦後，因為那是屬於馬叔安的事，我成為了一個嶄新的完全屬於昆曲中角色的自己。」

在上海學戲，馬叔安坦言自己十分幸運。與在台灣學戲總像隔了一層紗不同，江浙滬地區是昆曲的濫觴之地，有一種與生俱來的「磁力」。學習昆曲時，馬叔安沒有玩票，而是不斷超越自我。

戲曲行裡有一句行話，「一身戲在於臉，一臉戲在於眼」，眼神在台上十分關鍵，這卻恰恰是馬叔安最大的短板。馬叔安說：「我天生眼睛小，一開始練習時，老師常說眼睛張開，不要閉著眼睛，我說我已經睜開了。所以當時花了蠻長時間來克服眼神和體能的困難。」

在馬叔安眼中，昆曲是一門極為「性感」的藝術，「性感，是優雅的極致。昆曲以最優雅、最含蓄的方式，婉轉訴說著中華文化中最熾熱也最受壓抑的情感。」學唱昆曲《桃花扇》時，馬叔安特地乘高鐵去到南京，走在秦淮河畔，看著船來船往，想著戲中侯方域、李香君的悲歡離合，他彷彿置身其中。

沉浸於昆曲之中，馬叔安時刻被感動著。他說：「被中華文化感動這個事情，是沒有限制的，它不會因為年齡，甚至不會因為學歷，不會因為兩岸，有所不同，中華文化對我們來說是一個共同的鄉音。」

馬叔安還一直致力於昆曲文化的推廣，除了立志要學唱更多劇目，他還經常給一些外國朋友講昆曲的歷史和故事。馬叔安認為，任何一個傳統文化的推廣和傳承都是艱辛的，因為要不斷跟世界上其它輕薄短小快的潮流相抗，而傳統文化一般都是慢節奏，需要花時間去體會。他希望，通過自己的努力，未來有更多人體會到中華傳統文化中的那份感動。

從接觸昆曲時起，登台表演《牡丹亭•遊園驚夢》，就成了馬叔安的夢想，這個夢想去年在上海得以實現。此外，馬叔安在上海還收穫了愛情，同樣唱昆曲的女朋友，跟他一起完成了他的初舞台，「上海是個圓夢的地方。」馬叔安說。（繆璐）