很有趣。去年此時，韓國人民選出「檢察官總統」尹錫悅，不僅打破南韓70多年憲政史，並且恢復「大韓民國」國家的主體性。

依據近日出爐的尹錫悅1年執政成績表顯示，韓國人民雖對尹錫悅的外交與國防方面打了55分滿意度，但在新積弊清算領域，尤其對前總統文在寅脫原電（廢核電）舞弊案和現任民主黨李在明擔任城南市長、京畿道知事期間的土地開發官商勾結案，檢方調查進展不力，則對傳統保守政府表示失望。甚至，有人認為當初人民所以選出尹錫悅的主要用意是檢察官可以嚴懲特權人士的不法。

繼3月和4月尹錫悅先後出訪日本和美國後，此次趁以觀察員身分出席G7首腦會議在日本廣島舉行之際，21日舉行場外的美日韓高峰會談，讓尹錫悅再次右抱拜登，左擁岸田信雄，鞏固外交與安全實力，極力退縮金正恩的蠢蠢欲動企圖。

問題是，尹錫悅完全靠拜登帶來的後遺症也不少。一來，經濟方面的損失，在中國大陸設廠的南韓三星、SK等半導體工廠面臨諸多困難，目前尹錫悅獎勵改換至美國投資來添補，但對廠商來說「小補無用」。

二來，尹錫悅靠美國並無法遏阻金正恩的窮兵黷武。依據美國的衛星偵察到北韓重建核試場，隨時準備發射第7次核彈。南韓國情院業已在國會證實北韓隨時核試的可能性，只是時間遲早問題。

日前，尹錫悅把對中共不滿的話一口氣全部抖出來，認為中共對北韓束手無策，所以韓國轉向美國是理所當然的事。對尹錫悅這一方面的指責，好像中共沒有提出進一步駁斥。目前，中韓已多方展開接觸。

韓國第一位「檢察官總統」尹錫悅的中期考試將落在明年4月的國會議員選舉。若執政國民之力黨無法打敗反對民主黨的一黨獨大，則向後3年，尹錫悅將會成為「植物總統」。

有趣的是，韓國先有女總統朴槿惠，而後台灣立馬追上，誕生今天的蔡英文。現在，國民黨總統參選人侯友宜會不會成為台灣「警察總統」來挑戰尹錫悅？可能是台灣選民的嶄新政治功課。（作者為韓國昌信大學榮譽教授)

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