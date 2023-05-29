七大工業國G7在日本廣島發表宣言，提及台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的一部分，敦促和平解決兩岸議題並堅決反對以武力及脅迫手段片面改變現狀。G7的聲明關於台灣的部分看似挺台灣，卻只是拿台海兩岸議題凸顯對中國的不滿與制約。要和平，只能先對話，蔡政府不能只倚仗著國際間看似挺台、卻不著邊際的扯淡話來沾沾自喜。

在廣島舉行的G7峰會討論的問題很廣，包括俄烏戰爭、台海情勢、北韓核武威脅、綠能等，台海問題只是其中一個小議題，而峰會主要是針對中國的「經濟脅迫」。因此希望降低對中貿易依賴，但強調絕不是為了阻撓中國大陸的經濟發展，並且呼籲與中國維持「穩定且具建設性」的關係。因此G7達成對中國大陸的應對共識是「去風險，不脫鈎」（de-risking，not decoupling），這表示各國對於與中國經貿往來仍有極大依賴，如果G7想要藉此聯合共同壓制中國在全球的經濟實力，怕是殺敵一千，自損八百。

過去七大工業國組織的討論焦點多數為經濟議題，20世紀後漸由經濟問題擴展至國際政治形勢、全球氣候變化、打擊跨國犯罪等非經濟議題。今年5月20日在廣島舉行的G7峰會發表聯合聲明，卻明顯是針對中國而來。提到台海和平與穩定是國際社會安全與繁榮發展的必要性，其實更像是在對中國發出譴責，凸顯各國對中國採取壓制手段的正當性，哪裡是為了台灣在發聲？蔡政府還煞有其事發表對此表示高度歡迎與誠摯感謝，不知道有哪個國家跟台灣說「不客氣，應該的」？

近年來，美國在亞太地區搞起「印太戰略」，大力推進與日本和韓國的軍事聯盟，打造美日韓三邊軍事同盟，加速推進美英澳三邊安全伙伴關係，還通過聯合軍演等手段加緊與菲律賓的軍事捆綁，但是現在的中國已經不是一百年前積弱不振的東亞病夫，美國想要故技重施，照搬烏克蘭戰爭的套路，在亞太地區挑起衝突製造混亂。恐怕也先顧慮自己國內龐大國債壓力問題，美國想要將G7變為由一個國家發號施令的G1，這明顯是一個嚴重的錯誤戰略，所以美國想要拉幫結派以新八國聯軍對付中國，但其他成員不見得買帳，因此以「去風險，不脫鈎」作為最大的共識決，畢竟美國已經漸漸失去其國際領導地位，跟著美國走的國家非殘即傷，越來越窮，這樣的局勢其他成員國心知肚明。蔡政府怎可一昧地跟著美國的號令，沒腦筋的與中國大陸為敵呢？

外交部長吳釗燮不久前在立院備詢故弄玄虛回應台灣「被美國納入核保護傘」，且振振有詞的說有與其他有相同訴求的好朋友之間有所溝通，被藍營立委大酸是用「核武護台論」。中國大陸早就提出武統台灣的條件，如果台灣涉入核武，那可真是自尋死路。蔡政府以為台灣要自保，就必須親美，就必須事事以美國馬首是瞻，連「被美國納入核保護傘」這種極度敏感的事情都好拿出來吹擂長臉。在冷戰時期，核保護傘是美國拉攏其盟國的方式，是當時美國對其盟國外交政策的重心。美國通常都會要求盟國提供軍事基地給予美軍駐紮，與提供建立飛彈基地的場地等等來當作核保護傘的交換條件。台灣真的敢這麼做嗎？那豈不是直接向大陸宣戰了，如此愚蠢的想法，吳釗燮提都不應該提，直接否認有此傳聞就好，怎還說與相關友好國家有所溝通討論呢？

蔡政府與其對G7峰會的宣言表示感謝、沾沾自喜與友好國家溝通「核保護傘」，做這些無聊自我安慰的虛張聲勢，還不如好好與民意溝通、與在野黨溝通，如何務實有效的與大陸展開任何形式的對話，兩岸有對話就可以避免誤判，避免誤判就可以避免擦槍走火。蔡政府也不能一再汙衊九二共識就是一國兩制，誤導台灣民眾接受九二共識，就是接受一國兩制。這完全是不同階段的兩回事，有了九二共識，才能談未來的制度發展，才能討論出真正符合兩岸都能接受的和平共處方式，台海才能有真正的和平。

台灣的執政者感謝G7關心台灣，但美國真的那麼關心台灣嗎？不，美國只把台灣視為對付大陸的一顆棋子，而台灣的執政者也心甘情願做為美國的看門狗，催眠著台灣人民，讓人民感覺有美國能當靠山，甚至不擇手段的欺騙人民，說美國把台灣納入核保護傘，這樣膚淺的騙術都敢說出口，還有甚麼寡廉鮮恥的事不敢做，以保障他們所貪婪的權位。

我們台灣應認清兩岸的情勢，大陸把兩岸的關係視為民族的分裂，誓必統一，而台灣的政客們的主子美國，把台灣視為維持其霸權的一顆棋子，而台灣的執政者為保障貪婪的權位，不顧台灣人民陷入戰爭的危險，甘願認美國為父，做為美國消耗大陸的馬前卒。

這兩股勢力在台灣島上相互激盪，使台灣成為世界最危險的地方，台灣的執政者未盡其保護人民安全的職責，卻把人民推向戰爭的深淵，甚至故弄玄虛，美國有意用核保護傘保護台灣，這樣的政府，如台灣人民繼續讓其執政，只能說台灣人民自作孽不可活。而我們這些被政客們操弄的小老百姓，只能仰天長嘆或勇敢的站出來推動「和平公投」，促進兩岸進行和平談判，避免戰爭，傷害人民生命財產。（作者為前立法委員、「兩岸和平公投」發起人）

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