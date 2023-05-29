台灣大學27台大演講的啓示日舉行畢業典禮，校方邀請有AI教父之稱的輝達執行長黃仁勳做為致詞貴賓，受到媒體極大的關注，以閩南語開場，亦博得學生們的喝采，黃仁勳的原意必然是想鼓勵台大畢業生，要具備愈挫愈奮，且不能被時代淘汰的精神。

黃仁勳的一席演講「嗨翻」了全島，不但激勵了台灣產官學及媒體的能量，而黃仁勳旺盛的進取心更是年青學子仿效的對象，2023Computex Taipei(台北國際電腦展覽會)即将召開的前夕這個演講革外顯得意義非凡！。

在瘋狂追逐輝達創辦人黃仁勳及其豐功偉業的同時，一些檢討的聲浪也逐漸浮現。黃的成就固然勵志及且令人敬佩，但他學習成長的過程及「時地物」均非台灣本土而是在族群開放/融合、技術創新前沿的美國俄勒岡州及加州，而創業的加州矽谷更是産業競爭荊棘密佈、技術創新前沿、充滿機會與風險全球資本主義大本營，也是人文薈萃、族群融合、菁英當道、開放自由的社會形態，與封建官僚、非專業主導、政治掛帥的台灣截然不同。

換言之：是美國及矽谷成就了輝達及黃仁勳，除了誕生在台南具有台灣人的血緣關係外，而曾受賜於家鄉台積電創辦人張忠謀的鼎力相助也算是黃仁勳與台灣另一層次的連結。除此之外，他是典型的美國創業者，從小到大接受美式教育，心中有著美國文化的企圖心及英雄主義，但如果他不是來自台南而是來自中國大陸或其他地方，台湾還會這麼「嗨」嗎？再看看全球的AI世界（技術+產業+學術+哲學觀）幾乎遍地都是猶太族群，台灣人該作何感想呢？

另外，黃仁勳的「為競爭食物而奔跑，或不被他人當作食物而奔跑」充滿了殖民主義/掠奪主義的精神(Colonialism /Predatorism)！這是從略食者的角度來經略全球市場，是殖民時代列强族群經略的哲學典範，也是猶太族群在經略現代高科技及醫療健康產業的主流思想！以台灣目前的政經條件，有必要模仿這樣的思維模式嗎？

台灣缺乏自身英雄的軌跡，缺乏悲天憫人的情懷，封閉的政治環境培養了台灣自我感覺良好、小確幸的心態。近20年來在政治操弄下形成扭曲的價值觀，而分化/對立也每况愈下。知識系統完全仿美媚日，而文化傳承及國族認同也在政治正確下變得支離破碎！而誇大不實的教改及封建/官僚教育價值系統下，「完全」仿造歐美的創新文化並建構産業國家隊「們」，正一步一步的讓台灣遠離全球競爭科技舞台的核心！就連護國神山都可以被政客犧牲成為國际政治交換的籌碼！而在此全國追捧黃仁勳的當下會不會顯得太過諷刺！没有真正科技實力及經略方案，吹捧過度必然反撲，沒有底蘊的仿美媚日，最後難免成為殖民主義下的泡沫。

台灣「何去何從」應是下屆總統候選人慎重思考的「大」問題！台灣社會應對那些「非操之在我」的議題保持相對超然的態度，老是談兩岸、談政治意識形態、談產業國家隊沒幾個意思！畢竟，台灣沒有共同的生存哲學觀，任由法匠及政客「無限上綱」扭曲的價值觀主導的社會，討論那些不著邊際的話題對台灣未來的發展也沒有太大的意義！（作者為陽明交通大學科管所退休教授）

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