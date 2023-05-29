我一直以為，台灣的所謂「非核家園」，基本上就是林義雄以一個人的私見，綁架了民進黨、綁架了全台灣，當初標舉的「我是人，我反核」，根本就是不通的囈語、文青的偽詞；至於「用愛發電」，更是完全違反了科學的荒唐話。

台灣的缺電，其實民進黨是心知肚明的，起初不過是藉此與國民黨奪權，後來則是藉發展綠能、光電以中飽其私囊，徒然浪費了不知多少的公帑，反而讓台灣陷入難以自拔的困境。這點，我們從賴清德「規畫將停機的核能機組維持緊急使用，以備不時之需」的論調中可知，民進黨對「非核家園」的信仰，其實也未必真的是如此堅固的。

事實上，目前世界各國對核能已有了更先進、精準的評估，不少原先禁用核能的國家，也已開始啟用核能，到目前為止，「核能是最乾淨、最便宜的能源」，已寖漸形成共識，台灣對核能問題，似也應該重新評估了。

侯友宜明白表示，「核能是我的選項」，這與他過去對核能的儆戒態度，顯然是有所不同的，或許也代表了另外的一種「省思」聲音的開始，相信可以激起更多正反意見的討論。

核能發電之令人儆戒，其危害可能在數十年、百年之後才會發生，但以目前的核電廠設計來說，已經將其風險降低到幾乎是人力可掌控的部分，更遑論人類智慧的發展，在數十百年之後，將更有進展，這點我是非常相信的。

但是，民進黨罔顧一切的盲目發展「非核家園」，已經是目前危害已深的「用肺發電」了，而光電、風電對整個自然環境的破壞，更是近在眼前。世界沒有所謂「乾淨的煤」，空污的危害，正侵犯著每個台灣人的身體健康，這才是我們更應該關注的。

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