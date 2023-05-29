近期民調顯示，2024台灣選戰初步呈現藍綠白三足鼎立態勢。藍白能否整合，對2024選戰或有根本性影響，期待藍白合已成為台灣社會關注的熱點。然而，藍白兩陣營之間似乎還在兄弟登山，各自努力，雙方對合作的意願、互信、辦法與路徑仍存疑慮和變數，這對國民黨陣營而言，黨主席朱立倫和已獲徵召的侯友宜似乎應該更積極主動、更有智慧地拿出誠意和方法尋求藍白合。

俗話說，打鐵還需自身硬，在當前三分天下的態勢下，侯友宜要決戰綠營，斷不可寄希望於最後的棄保效應，而應在向柯陣營展現整合誠意和主動性的同時，最大限度的整合泛藍陣營本身的資源和凝聚力，激發泛藍陣營的全部熱情並爭取更多中間選民和年輕人的支持。

都說2024台灣選戰決勝的關鍵還在兩岸關係，要和平、要發展、要交流、要合作、要對話，已是台灣民眾的主流民意。「務實台獨工作者」賴清德把「抗中引戰」包裝成「和平保台」，把「一邊一國」包裝成「兄弟之邦」，把「和平與戰爭的抉擇」包裝成「民主對抗專制」，把「倚美謀獨」包裝成所謂「反共不反中」，其實都是民進黨騙選票的慣用手法。侯友宜要打贏選戰，必須首先在藍營內部整合出清晰精準的兩岸論述，才能戳穿民進黨的種種謊言。為此，侯友宜應向連戰、吳伯雄、馬英九、洪秀柱等國民黨前主席多多請益。而鴻海創辦人郭台銘的「金門和平宣言」及相關論述，也足以提供侯友宜作為重要政見的依據。

有了正確的理念和論述，還要拿得出能夠感動台灣民眾的競選政綱。在這方面，曾於黨主席選舉中取得第二高票的孫文學校總校長張亞中，此次雖未被徵召，但他為競選提出的「新四維政綱」，尤其值得侯友宜整合取用，以廣羅民心，鞏固張亞中所代表的國民黨正藍群眾的團結。

張亞中的政綱摘要如下：第一，在國際定位上，以九二共識為基礎，宣示台灣成為「全球非戰和平區」，保證台灣不會成為刺蝟島，拒絕強權操控。不花費巨資購買不必要的軍備，青年不必上戰場。第二，在經濟發展上，以開放融入國際經貿為基礎，加入RCEP等區域組織，並確定「減碳無煤、核綠並重」為能源政策，延役核二、核三廠，重啟核四廠，以確保經濟發展的能源基礎，並發展台灣下一代的明星產業。第三，在文化教育上，導正近30年「教改」帶給台灣在教育、文化、史觀、價值上的迷失，重塑台灣良善價值並增加國際競爭力。第四，在社會網絡上讓青年人有安心成家立業的機會，軍公教的退休金與民間團體財產不被剝奪，改革司法，社會各個層面的公平正義能夠彰顯。

張亞中認為，2024大選可能是台灣最後機會，是和與戰的選擇。而無論是和是戰，每位參選人及政黨必須拿出完整的方案，而不是空口白話，或以和平為名，行「鬥、托」之實，要有一個扎扎實實的想法，作為走向兩岸對話協商的方案。

已被國民黨徵召的侯友宜，曾表達尊重九二共識的立場，不久前也曾表示台灣不做強國的棋子，並提出了「3D原則」和「三平三安」的構想，雖不夠具體，但其謀和避戰的用心和努力方向值得肯定。作為過去民調長期領先的政治人物，近期由於某些原因導致民調有所波動起伏，但目前仍是國民黨內的最強「母雞」，其本身有一定的親和力和政治魅力，但外界過去較少聽到他談論國際事務和兩岸關係，這次獲得徵召披掛上陣，這方面應該有所補強。在具體競選政綱和兩岸論述上，希望他能採納張亞中的兩岸論述與和平方案，方可構建一個比較完整具體、紮實可行且頗具創意的競選政綱。

歷史的經驗教訓值得注意，國民黨的對內對外的整合問題實質上是團結問題。無論是與在野陣營的整合，還是國民黨內部的整合，抑或是理念論述、選戰策略、競選政綱等方面能否整合成功，端視國民黨內外能否團結一致，同心合力。面對當前嚴峻的兩岸關係、經濟不振、民生困頓、社會失序、民眾不安的境況，藍白陣營及其候選人應牢記孫中山先生「要做大事，不要做大官」的教誨，在2024選戰這場關係台灣社會前途，關係兩岸和平安寧的極其關鍵的人民自救運動中，放下小我，成全大我，呼應民意，匯聚民心，實現此番政黨輪替的目標。（作者為北京清華大學兩岸法政問題研究中心特約研究員）

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