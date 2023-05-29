鴻海創辦人郭台銘有心為台灣服務，希望能代表國民黨競選下屆總統，所以四處舉辦說明會爭取黨內提名。怎奈，國民黨徵召新北市長侯友宜出馬角逐總統大位，郭台銘則以努力不夠，向支持者感謝，並以家庭旅遊為由，舉家赴日散心，他的鬱卒可想而知。

以敵為師是戰勝敵人的方法之一。回顧賴清德四年前欲代表民進黨參選總統，直接挑戰積極爭取連任的蔡英文總統。但在形勢比人強的氛圍下，賴清德甚至喊出請蔡總統的網軍停止攻擊他，可見當時民進黨派系間嚴重的對立鬥爭。最後，蔡英文、賴清德放下恩怨，兩人搭檔正副總統的安排，賴清德終於等到今年再起的熱帶氣旋。

上述的過程印證了賴清德在政大座談會時的話，競選總統不會有英系扯後腿的問題，因為民進黨有對內競爭，對外團結的黨性。更直白地說，就是關門互毆，直到勝者出線；開門互助，共同奪取利益。試問，有哪一位道不同他去的民進黨員至今仍活躍於政壇上，即使精算者如陳水扁，為陳致中無法再參選向黨中央喊話，也不願與民進黨正面衝突。近來英系立委出面支持信賴台灣之友會，實在不得不佩服民進黨強大的內聚力。

四年前郭台銘一樣為爭取黨內總統提名，不惜痛批韓國瑜，落敗後憤而退出國民黨，並直陳國民黨失去理想，遠離民心。相較於四年前的悲憤，郭台銘這次在爭取提名的過程中，放下身段要選民叫他阿銘，融入庶民夜市文化，親訪韓國瑜致歉，表示不能再犯不團結的錯誤。歷史是否重演，端視郭台銘接下來的動作，所以球又回到他手中。

外傳郭台銘回國後將對支持者進行感恩行程，屆時外界必定關注他是否全力支持侯友宜。如果郭台銘以行動支持侯友宜贏得大選，不但實踐之前的承諾，更展現出企業家的大器格局，落實團結為首的重要性。反之，挺郭人士及民進黨則可大肆宣傳牛鬼蛇神說的真實性，將郭台銘塑造成無辜的受害者，更放大國民黨無團結DNA之言。

假設郭台銘保持中立直到大選結束，由中間選民決定勝負，雖可遠離政黨惡鬥的是非圈，但將影響侯友宜的選情。其次，大選藍綠白三腳督的態勢已成定局，柯文哲要得到郭台銘的支持有相當大的難度，因為後者要如何解套團結之說，更不可能接受副總統的搭配。最後，郭台銘可師法賴清德未獲提名後的作為，全台走透透為侯友宜輔選，一旦政黨輪替成功，不但可還原疫苗採購的真相，還他清白，更可為國民黨樹立團結的典範。

政黨假借團結之名維護派系的利益是常態，從政就要有為團結犧牲的準備。在團結都不一定能勝選的前提下，國民黨應好好思量要如何與郭台銘團結合作，展現出國民黨團結的DNA。

（作者為致理科技大學副教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※