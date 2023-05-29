今年大陸五一假期的景象就是到處「人山人海」，各大景點人流密集到幾乎無法移動的圖片令人印象深刻，而熱門風景區到處都是門票售罄、約滿的新聞。大家普遍認為今年五一期間的出行熱情是報復性反彈，但據以判斷大陸經濟已回穩就言過其實。我們更要指出，只靠長假消費釋放煙火，對提振經濟是有限的。

台灣的假日安排最近也盡量安排成長假。例如今年的放假，除了春節一次連放10天假，連續假期也不少。有6次調整放假，將清明節湊成5天假外，休4天的有3個，休3天的有2個。

休息是為走了更遠的路，放假有其必要性。很多老一輩，每天辛勤工作，以工廠、辦公室為家，不重視休假。但年輕一輩，普遍覺得放假對於身心健康、工作效率、創造力、人際關係和生活滿足感都有積極的影響。合理安排放假時間可以更好地平衡工作和生活，保持身心健康，提高幸福感，更讓民眾有機會去較遠的地方旅行，獲得新鮮的體驗。

然而問題在於同一時間放假，會出現扭曲所有行業的供需關係，形成大量的超額需求。交通可能一票難求，而自己開車又異常壅塞，到處是一房難得的局面。

導致的結果，就是遊客們不得不付出比平時昂貴的價格，卻只能獲得比平時差得多的服務。至於看似因此賺得盤滿缽滿的旅遊企業，其實也不得不面對超負荷運轉的巨大壓力，同時還必須時時警惕各種隱患和風險。這種在短期內爆發性出現的旅遊狂熱，並沒有多少真正的贏家。

這樣的壓力也會促使人們做另外的選擇，出國去玩。因為能出國的人畢竟不多，到國外如果沒有碰到西方的假期，寬鬆舒適度會好很多。對於遊客個體來說，這更是一個相對理性的選擇，因為可以得到更大的新鮮感。但如果從經濟全域的角度考慮，旅行的支出屬於服務輸入的同步增加，其結果並不影響整體國內生產毛額（GDP）。但因為在國外消費是花自己的錢兌換的外國貨幣，會造成外匯的流失。

準此，我們要思考，如何利用假期提振內需？集中式的長假，只是放煙火，對發展經濟沒有多大幫助。兩岸都應該要推廣自由支配、帶薪休假的制度。這在先進國家早已行之有年，兩岸都有此規定。中國大陸是在2008年國務院就出台了《職工帶薪年休假條例》，根據此法規，職工累計工作已滿1年不滿10年的，年休假5天；已滿10年不滿20年的，年休假10天；已滿20年的，年休假15天。在台灣，我們1984年開始的《勞基法》更慷慨，第38條規定的特別休假給任職6個月至未滿1年者有3天假；工作滿1年就該有7天假，工作滿9年就該有15天，工作滿14年應該有20天，工作滿第24年就會有30天。

因此勞動者每年可擁有帶薪假期，個人可根據自身需求及市場行情來靈活作旅遊選擇，從而在全體人群中形成「錯峰出行」的效果，確保旅遊行業的供求關係在全年大部分時間內都處於平穩狀態，降低大起大落給整個行業帶來的衝擊。

但兩岸也都有一問題，就是基於現實的考量，很多企業並未真正賦予員工這項權利，有些員工也寧願將不休假折算成現金收入。於是有可能旅遊出行的時間段只剩下國家法定的長假期。準此，對於不給假的企業應該處罰，對於員工應盡量鼓勵休假。

另外由台灣今年的情形得到的教訓是：有些連假被認為是硬湊、太牽強，不但造成大家必須在周末補班，也搞亂勞資節奏。因此政府實在不宜在假期安排上下太多的指導棋。

（作者為中信金控首席經濟學家、中信金融管理學院講座教授）