民進黨2024總統參選人賴清德日前一席「相關單位正在規畫，要讓停機的核能機組維持緊急使用效能，以備不時之需」的話，引發外界猜測非核家園政策可能出現變化；而經濟部隨即提到，核安規範將「取得社會共識」的補充說明，似乎讓核電延續的可能性大增。

不過，賴清德競辦發言人強調，賴清德「並不支持核一、核二廠延役」，再考慮民進黨在2021年核四商轉公投中火力全開，對核四的設計和安全提出高度質疑，可以隱約發現，在賴清德首度拋出非核轉彎的說法時，只有核三是民進黨沒有明確持反對意見的核電廠。

此外，核三周邊4鄉鎮一再表示贊成核三延役，因為核三回饋金、核廢貯存回饋金和公益專案補助合計逾2億元，對偏遠的地方來說，非常重要。

核三1號機預定2024年7月除役，2號機在2025年5月除役，此後，現存的核一、二、三所有發電機機組不再運作，核四又在封存狀態，蔡英文「2025非核家園」的能源政策就是這麼來的。

不過，蔡政府執政7年多，這項政策已確定跳票。經濟部長王美花在2022年承認，2025年無法達到「天然氣50%、煤30%、綠電20%」的發電配比，因為風、光發電進度落後，綠電占比降為15%，差額部分得依賴火力發電。這明顯違背低碳、甚至零碳的國際要求。不得已，核能發電重返賴清德的腦袋。

除了綠電已證明不敷所需，蔡政府草率強推風電和光電的結果，更造成台灣生態、林地、農地和漁塭的浩劫，甚至製造了一批又一批「綠電蟑螂」，形成地方新黑金，嚴重傷害政治生態與社會治安。

民意覺醒，反綠電的抗爭在台灣四處風起雲湧、遍地開花；天然氣發電占比高到比產氣國還多，不但有國安危險，且需要興建接氣站和發電廠，每個工程都引發高度民怨，「反X接」的抗爭沒有停過，而且還會持續下去。

可以說，綜觀台灣的發展歷史，從來沒有哪個政策引發如此廣泛、深刻、長期的負面效應。賴清德應該心知肚明，2025非核家園是玩不下去了。那些2024之後不關蔡英文的事，卻是賴清德不能不面對的危機。

原能會在2021年7月收到核三廠的除役計畫，並於今年4月完成審查。接下來台電公司要提出環保署認可的環境影響評估，再經原能會確認符合核管法規後，即可辦理核發核三廠除役許可。依《核子反應器設施管制法》等相關法規規定，核電廠如果要延役，必須在執照有效期間屆滿前5年至15年提出申請，未依規定換發執照者，不得繼續運轉。台電顯然沒有在法定期限內提出延役申請。

但不論2024誰接任總統，在核三正式進入除役前，修法改變延役申請年限即可，如此一來，核三連停機都不必。日本岸田政府就在今年3月通過將核電廠運行期限由40年延長為60年。

核三的發電量占比約為6%，正好彌補綠電缺額。核三延役可說是台灣電力的續命丹。先讓核三成功延役，核一、核二甚至核四也就有希望重見天日了。蔡英文2025非核家園的一場兒戲一場惡夢，終將收場。

（作者為資深媒體人）