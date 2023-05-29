台灣問題的「解」在哪裡？現在，連季辛吉也沒輒了。季辛吉認為台灣問題已「無解」，「除了交給時間，別無它解」。

5月27日歡度百歲大壽、被譽為美國「外交教父」的季辛吉接受《華爾街日報》專訪，談國際局勢、中美關係及台灣問題。季的談話重點是：一、當前世界在中美競爭下已失序；二、中美競爭的核心無疑主要為台灣問題；三、但台灣問題無解；四、「就中國展現出的力量看，我視中國為潛在危險敵手」；因此，五、他認為「美中有發生衝突的可能性」。

被問到有無可能避免衝突？季的回答是：「歡迎一種能維持現狀多年的方案」，在此期間，「雙方不會相互威脅，或限制針對彼此的軍事部署。」

長期以來，這位被中國方面視為「中國人民好朋友」的戰略家，無疑是一位真正的現實主義戰略家，其戰略思維與邏輯的核心必以實力為依歸，同時也別忘了，他是美國的戰略家，永遠是為美國的現實利益服務的。

台灣問題夾在中美之間，其處理從來取決於實力。1949年新中國成立初期，國勢貧弱，但1970年代美國為爭取中國聯手對付蘇聯，必須在台灣問題上有所讓步。1975年，季辛吉與毛澤東會晤，當時毛對季說「你們現在有中國的台灣」，季回應：「但我們將在我們之間解決這個問題。」果然，解決的方式就是與台灣斷交、廢約、撤軍，但以「一中政策」模糊北京的「一中原則」，雙方達成暫時或階段性的妥協。

時移勢易，中國快速崛起，中美已形成老二、老大之間的矛盾關係，美國從歐巴馬到川普到拜登，從遏制到打擊到敵對，中美關係急遽惡化，美國決心要打掉中國繼續崛起的勢頭，甚至打趴中國，台灣於是成了美國最好的籌碼與武器，美中關係因此「有發生衝突的可能性。」

對於這個「無解」的問題，季辛吉說他「歡迎一種能維持現狀多年的方案」，「維持現狀多年」的潛在詞就是一個字：「拖」。季辛吉不願見到中美很快發生衝突，或是擔心中美或全球付出慘重代價；也可能擔心中國在西太實力已不弱於美國，美國占不到便宜、甚至會吃虧。如果能拖，拖久了，中國的崛起有可能難以為繼，也有可能中國內部出現問題或危機；即便不是如此，中國既不垮也不弱，對美國而言，那也是能拖多久就拖多久最好。

但現實也可能未必如此。時間給出的答案，也有可能是隨著中國繼續快速崛起，中美在西太的實力繼續變化，中美從大致平衡，朝中強美弱的方向發展；這就不是季辛吉希望看到的趨勢了。

在《經濟學人》的深度訪談中，季辛吉回憶起1972年尼克森訪華的情況。尼克森每一次拋出具體議題，毛澤東就說，「我是哲學家，不談這些。讓周恩來和季辛吉討論。」但談到台灣問題時，毛就非常明確地說，「我們現在不需要他們，我們可以等一百年。總有一天我們會要回他們。」毛說的「要回」，憑什麼要？當然是憑實力。

台灣問題，並非真正無解；真正的解，說到底，是實力。