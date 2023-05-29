im.B詐騙集團受害人近5千、金額逾25億元，如此神通廣大，背後靠山就是綠營權貴，連總統府祕書長林佳龍都傳出與詐團首腦曾國緯稱兄道弟；而民進黨主席賴清德為了詐騙選票，創黨兩大神主牌「台獨」及「反核」都可以丟掉，民進黨真該更名為金光黨！

im.B詐騙案如滾雪球愈滾愈大，已曝光的綠營權貴中最誇張的是被迫退選的立委陳歐珀，幾乎一家人都由詐騙集團供養。其他捲入風暴的高官，還包括稱主嫌「國緯兄」的林佳龍，及傳出疑幫曾國緯喬警官人事的行政院副院長鄭文燦等人。

林佳龍揚言控告爆料的民眾黨立委陳琬惠，陳立即加碼指曾國緯的川晟集團宜蘭營業所就設在台鐵土地上。難怪交通部官員包括台鐵副局長朱來順及前政務次長黃玉霖至曾國緯豪宅接受招待疑雲，交通部長王國材竟公開護航說「不必查」，因這一查豈非大水沖進龍王廟？

國民黨立委王鴻薇接棒爆料，民進黨極力培養的檢察官明日之星、金門地檢署檢察長周士榆，也曾接受曾國緯招待高檔日本料理，檢方追查步伐因而「聲聲慢」。至於高舉掃蕩槍毒黑金大旗的賴清德，對涉案綠營高官不曾公開一字一語強烈譴責，因這些人未來都是選戰大樁腳，就怕選情傷筋動骨。

比起捲進詐騙案風暴的綠營高官，賴清德堪稱最大咖的政治詐騙犯。為攀附大位寧可出賣靈魂，「台獨金孫」不再自稱「務實台獨工作者」，也無視蔡總統喊了7年的「2025非核家園」，表明緊急時要啟用已停機的核能機組。對賴清德而言，台獨誠可貴、非核價更高，若為選票故，兩者皆可拋。金光黨黨魁可說當之無愧！