獲國民黨徵召參選2024總統大位的侯友宜，從政以來一直給人「務實」的印象，戰爭與和平關鍵時刻，期待他能在最短時間內，就國家定位、兩岸及台美關係等上層結構問題，提出務實的政見，帶領台灣重回安定、和平、繁榮之境。侯友宜和國民黨有挽救兩岸和平、避戰謀和的決心，但空有決心還不夠，還要有可信的方法。

兩岸融合排除武統

大陸前領導人鄧小平在推動改革開放路線時，曾告誡中共幹部：黨的基本路線要管100年，長期穩定的政治路線，造就了大陸黃金30年。遺憾的是，兩岸自1990年代開啟交流協商至今，台灣3度政黨輪替，兩岸路線周折反覆，台海情勢隨之劇烈波動，時而平緩、時而動蕩。能否有「管100年」的兩岸和平共識？考驗2024總統候選人，同樣考驗著北京。

民進黨無從提出可信的和平方案，因為《台獨黨綱》、《台灣前途決議文》都明定，台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬。陳水扁、蔡英文執政初期，兩岸都曾有過短暫的平靜，但民進黨台獨DNA注定要與大陸攤牌。近年隨著美中轉向對抗、大陸軍事實力增強，兩岸兵凶戰危並非認知戰操作，而是美中、紅綠、統獨對撞的結果。

侯友宜既然代表國民黨參選總統，就要遵循中國國民黨的兩岸路線。國民黨兩岸路線依據的是中華民國憲法及其增修條文、國民黨黨章與政策綱領，其內涵與大陸主張的兩岸和平發展、中華民族復興若合符節，可相向而行。但問題在於，國民黨兩岸路線的落實，需先經過選舉的考驗，這是台灣民選政治的必然，其次要與大陸建立互信、求同存異、共同努力，才能逐步實現。

從陳水扁開始，每一個想做「全民總統」的人，都以失敗告終，但兩岸和平必須是一個跨越黨派、不因政黨輪替而改變的「全民路線」。跨越黨派不表示要討好對手，而是要說服對方，自己的兩岸主張符合人民的利益。這在民主化後的台灣幾乎是不可能，但當前人民對兩岸和平殷殷期盼，是侯友宜的機會，但他必須準備好。

兩岸曾在九二共識的基礎上求同存異、交流互利，並贏得台灣多數民意的認同。但如今時過境遷，民進黨重新執政7年來，兩岸之「同」極小化、「異」極大化，社會不再相信兩岸可以「求同存異」，反而擔心大陸因兩岸之「異」而強勢作為，如此形成惡性循環，令兩岸「同」愈來愈少、「異」愈來愈多。這當然主要歸咎民進黨，以及國際大背景，但大陸未能增進台灣社會更多認同感，也是事實。

實現兩岸永久和平

九二共識本身是一個名詞、一個符號，背後的精神是，兩岸執政者體認，雙方在兩岸關係上存在共同目標，但也存在政治上的分歧，因而採取各自表述的方式，形成了模糊的善意。九二共識當年之所以獲得台灣主流民意認同，是因為當時台灣社會相信能和大陸之間存在「模糊的善意」。同理，侯友宜代表國民黨參選2024，首先要讓台灣社會相信，國民黨可以與大陸達成「模糊的善意」共識，讓兩岸和平穩定、台灣自由民主現狀得以存續。這一點，大陸需要充分理解。

1992年兩岸能達成「模糊的善意」共識，關鍵在當時台灣「一個中國」不是問題，國統綱領是有效的政府文件。侯友宜若希望重建兩岸和平，在兩岸關係定位基本問題上不能模糊，第一，中華民國憲法為一中憲法，兩岸同屬中國，反對台獨；第二，解決兩岸分歧是兩自己的事。站穩這兩個基礎，就可以向大陸提出，第一，排除武力解決兩岸問題；第二，和平發展是兩岸唯一道路。前兩項是台澎金馬共識，後兩項是兩岸共識，有了兩岸關係4共識，侯友宜的兩岸政策務實可行，而不是率性隨意的政治口水。

兩岸融合是以排除兵戎相見為前提、以實現永久和平為目標，這是超黨派、跨世代的兩岸和平願景，也是1992年兩岸「善意的模糊」21世紀的傳承與創新。侯友宜必須告訴台灣社會：只有我做得到。