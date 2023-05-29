侯友宜須面對九二共識問題

如果你無法接受「空心菜」，就不能寵溺侯友宜，雙標是綠營專利，不是藍營性格。清楚表達自己的主張是政治人物的義務，不分藍綠，若怕己見被外界歪曲而迂迴閃躲，那就不要出來玩，遠離政壇是非，肯定歲月靜好。

台灣選舉已經不是在投贊成票，而是在投反對票，選民被迫用「投A以反B」實踐低級民主，而這是縱容政客迴避在關鍵問題上表態的溫床，「少說少錯」成了金科玉律，將不扣分視為加分，看能騙到多少票。

民進黨又幹了兩屆，朝綱敗壞，國勢日衰，甚至出現戰爭風險，對下一屆政府而言，可謂百廢待舉。不過，最重要的問題只有三個：九二共識，能源政策，與「武裝台灣」，分屬兩岸，經濟，與外部勢力介入的問題。

九二共識，是國共共識，最不該閃躲此議題的就是國民黨，作為國民黨總統參選人，沒有任何藉口迴避。妄想當選後再處理這個棘手問題，那你就不該當選。

誠然，九二共識已被「塔綠斑」汙名化，成了「一國兩制」的代名詞，但這也是國民黨無能所致。在兩岸問題上退縮，嚅囁，甚至自我否定，這個路線問題不解，永遠都是藍營包袱，同時也嚴重排擠了其他重要議題的討論空間。

正因為要「侯侯做代誌」，才更需一勞永逸地解決「九二共識」這筆陳年呆帳，所以侯友宜別心存僥倖，還讓黨內大咖幫你緩頰，說你「類支持」九二共識，實在不好看。

這幾年，國民黨不斷強調「一中各表的九二共識」，這是「在共識裡凸顯沒有共識」的那一面，以為這樣就能迴避「一中」，純屬昏招。事實證明，強調「一中各表」也贏不了選舉，且既繞不開「一中」，也沒人真欣賞「各表」，反而導致「九二共識」成了藍營票房毒藥的惡果。

就像其他藍營大咖，侯友宜最終只能退回中華民國憲法陣地以求自保，但「中華民國是不是中國？」，這題侯友宜就敢直白回答嗎？

所謂「杯水論」，其實與蔡英文的「中華民國台灣」並無二致，從憲法的角度看，都是自欺欺人。究其因，即中華民國憲法與台灣主體論相互矛盾，而台灣主要政黨全都偏向後者，卻又改變不了前者，所以才會搞出一堆荒謬的形容詞。

形容詞是沒意義的，共產黨若說「中華民國台灣」簡稱「中國台灣」，你能挑出什麼毛病嗎？換言之，台灣就是繞不過「一中」，迂迴否定之，就是違憲。

侯友宜絕對解釋不清，將中華民國與台灣拆開為兩個主體唇齒相依的概念，與賴清德的「兄弟之邦」有何不同？而用保護傘的心態拿憲法自保，是對憲法最大的羞辱。

創建中華民國憲法的「中國國民黨」，如何切割「中國」？有本事你們可以改黨名，敢改嗎？

在兵兇戰危的此刻，需要別開生面的政治主張，不喜歡「九二共識」其實也無妨，只要你敢於提出新想法。事實上，只要不違背一中原則，共產黨也歡迎新點子，能讓兩岸和平共處，並往同一目標前進。問題就在於，侯友宜能拋出新想法嗎？

或云，柯文哲不接受九二共識，也沒提出過新想法，為何老共就能接受呢？這樣的論斷太膚淺，而且錯誤。大哉問，如果柯選上總統，仍拒絕九二共識，且無新提法與具體促談的行動，兩岸就能融冰了嗎？答案顯而易見：不可能。

柯文哲的利用價值，在於吸收淺綠選票，且前提是他選不上總統，白話說，其作用就是插在綠營裡的攪屎棍，一旦前提與作用皆不存在了，柯文哲不是被視為廢物就是被視為台獨。而吸收淺綠票，就需要否定「九二共識」。因此，合理推斷，北京並沒有接受柯將九二視為「大便」的說法，而是看你能因此而吸走多少綠票。

柯黨路線，純屬旁門左道，從小黨的角度看，也可說是唯一的生存之道，但無論如何，大綠小綠都對九二問題提出了明確的主張，但侯還在閃，於是就成了二打一，在文宣戰上，藍營就是挨打的局面，想轉移到其他議題，最後還是會被綠白繞回九二，對你往死裡打。

選戰的對外工作，不過就是三件事：路線，策略，與危機處理。「路線」的任務是確認基本盤；「策略」的任務是「粉飾路線」，以求拓展支持者隊伍；「危機處理」的任務是防止支持隊伍縮小。路線為主，策略為輔，危機處理為「補」。

對「九二共識」不表態，不是「粉飾路線」，而是「沒有路線」，自然談不上粉飾。因此，侯友宜在「路線」上不穩，「策略」上不明，其結果就是一直在危機處理。始終深陷在危機處理泥淖的競選團隊，是贏不了的。

其實，由於執政包袱，賴清德才是深陷危機處理的苦主，但主要對手卻連路線與策略都出了問題，就方便其轉移焦點，猛打侯友宜軟肋，讓藍營間接幫助他危機處理。

為什麼台灣有這麼多重大議題該檢討，卻都被兩岸問題邊緣化了？原因就出在國民黨的自我否定與無能，空有組織力量，卻佔著茅坑不拉屎，還不時嫌棄深藍，甚至糟蹋戰鬥藍，讓其他藍營政黨也出不了頭，幫不上忙，綠營自然軟土深掘，高歌猛進，搞民粹一本萬利，以致台灣社會為意識形態所綁架。

國民黨始終希望共產黨能讓一讓，忍一忍，好為藍營騰出政治空間，但情勢不斷惡化，且已發展到北京讓無可讓，忍無可忍，只能集中心力在亂象的源頭「美國」身上下手，以致國民黨就算派出馬英九，也無法改變大局。

沒有人真喜歡談九二共識，連我也不例外，畢竟那是30年前的老黃曆了，現在物是人非，談論仍是了無新意，而且還得一再還原其精神 —— 九二共識是「一中共識」，而「各表」則是此共識下未解決之問題，這才是正本清源並符合中華民國憲法的說明，而我已說過太多次，裝睡的人就是叫不醒。

「一中共識」，「一中」是不可變動的，「共識」是可變動的，就算是美國也得有此認知，並不得不動態調整「共識」，將伸向「一中」的鹹豬手縮回去。台灣政黨就算抱著順美者昌，逆美者亡的心態在混江湖，也得看清美國的動態方向。

當前，中美對抗大局不會改變，但華盛頓亂打「台灣牌」的空間已經被北京設限，民進黨只能認慫，正是國民黨擘畫新兩岸路線的時機，但總統參選人不思進取，與時俱進，反而受困於舊思維，東躲西閃，平白流失歷史機遇。國民黨爛泥扶不上牆，真是說千遍也不厭倦。

個人認為，言明「擱置九二共識不談」是可以的，但前提是你也要清楚表明，當選後隨即推動兩岸政治談判，以圖形成新共識，這才是務實，才能「侯侯做代誌」。

不過，主張「推動政治談判」，會比「支持九二共識」更容易嗎？對怯懦的國民黨而言，答案恐怕是否定的，這才是大問題：選國民黨也無法解決兩岸僵局。（作者為自由撰稿者）

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