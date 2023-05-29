近日賴清德前往台大參加「2024校園總統馬拉松」演講，台大學生直指「民進黨過去對抗威權、追求學術自由，這幾年看到台大卡管案、林智堅論文案，民進黨都跟台大有所衝突，甚至還為護航林智堅對台大攻擊，民進黨對台大有虧欠嗎?」沒想到賴清德臉不紅氣不喘地說瞎話，直接回答「不管是管中閔、林智堅事件，其實社會都有很多面向，我們都在爭論過程中學習，如何在下階段建立更好的方式來面對這問題」，這樣的回答就如同沒有回答，有講等於沒講，這也讓諸多網友痛批，賴清德就是幹話王。

還記得電影《讓子彈飛》經典橋段，劇中黃四郎提出「三天之後，一定給縣長一個驚喜！」縣長張麻子就不斷詢問身邊的師爺「你給翻譯翻譯，什麼叫做驚喜？」其實縣長張麻子一再詢問，就是要給黃四郎施壓，要黃四郎不要再打模糊仗了，給出一個明確的承諾與答案，如今眾多的網友也想要請賴清德翻譯翻譯，什麼叫做在爭論過程中學習？

台灣高等教育的校園自主與學術自由就是台灣的普世價值，也是台灣最引以為傲的軟實力，但蔡政府卻將政治黑手伸入台灣高等教育當中，更伸向了台大，赤裸裸在全民面前上演了名不正、言不順的拔管案，不但重挫了蔡政府的威信，也損耗了全民對政府的信任。

2018年5月4號，筆者就與多位志同道合的夥伴們，發起了「新五四運動」，新五四運動就是希望引領台灣有志之士，捍衛臺灣公平正義與大學自治之典範精神，遙想當年的有志之士，為了理想，為了自由，挺身與政府對抗，其堅毅的背影，至今仍深深地烙印在我們的心中，令我們肅然起敬。

從拔管案的身上，我們看到政府機器一再利用其上層的絕對權力，來霸凌小老百姓，政客們所高喊得的公平正義，也都只是欺騙選民的口號，蔡總統當選之夜所喊談謙卑、謙卑、再謙卑，猶言在耳，卻從未落實。

我們始終深信，政治不能凌駕於民主之上，我們堅持外力不可介入台大，捍衛台大的自主就是捍衛台灣民主的普世價值，更是捍衛台灣的學術自由。而今日賴清德荒謬的發言，其實就是在提醒我們，民進黨並沒有深切的反省過自身的過錯，大家必須持續來監督這個顢頇的蔡政府，只要我們團結一心，必定可以找到台灣未來發展的新方向。（作者為民眾黨中央委員）

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