侯友宜獲得中國國民黨徵召參選總統後，出現了一個弔詭的現象：紅藍綠都逼問侯友宜是否接受「九二共識」。無論侯友宜如何回應，「逼問方」都不滿意，這正代表逼問九二共識是一個陷阱。侯友宜若不能主動出擊，構建完整的兩岸論述，就會掉入對方預設的陷阱。

跳脫逼問九二共識的陷阱

紅藍綠逼問「九二共識」，出發點各有不同。有人早就將九二共識汙名化，視為賣台、屈服中共的標籤，侯友宜若不明確「反對」，就是統派，就要攻訐。有的人則是基於對兩岸和平的焦慮，認為不承認九二共識，兩岸政策就像沒有根的浮萍，只會愈來愈被動、愈來愈弱勢。

不過別忘了，九二共識是什麼？回顧1992年，兩岸之間雖有共識，但也有分歧，並未達成白紙黑字的共識，而是一種模糊的善意，可以說，九二共識是「共識」與「分歧」共存的混合體，逼問清晰的九二共識，其實違背了九二共識寶貴的精神。在今日時空下，無論是侯友宜或國民黨，若拿不出完整的兩岸論述，可以凝聚台灣、溝通對岸，而困在被逼問九二共識的陷阱中，2024選情危矣！

如何化被動為主動，是侯友宜及其幕僚必須面對的問題。九二共識是一個符號、一個名詞，這個概念具有「台灣共識」與「兩岸共識」的雙重涵義。1992年當時，「中國認同」仍是多數民意，一個中國也不是問題，當時已通過了《國統綱領》，因而有了「八一決議文」及海基會對「一中涵義」的表述，才有了兩岸共識。先有內部共識（當時民進黨無實質影響力，國民黨說了算），接著形成兩岸共識。

時過境遷，雖然2008年、2012年兩次選舉，九二共識接連贏得主流民意的認同，也成為兩岸制度化協商、23項協議與「馬習會」的政治基礎，但隨著九二共識被汙名化，甚至成為社會分歧、撕裂的代名詞或引爆點，加上支持統一、中國認同的比例下降，《國統綱領》也終止運作超過15年，可以說，在兩岸議題上，台灣共識難，兩岸共識更難。

兩岸兵凶戰危，需要有魄力、有遠見的政治家，向台灣社會、大陸和國際社會表態，有能力、有方法促成台澎金馬共識，並與大陸謀求可長可久的兩岸共識，或者說「新時代的兩岸和平共識」。基於《中華民國憲法增修條文》前言和《兩岸人民關係條例》，「國家統一前，大陸地區為台灣地區以外之中華民國領土」。台灣雖廢止《國統綱領》，但「國家統一前」是憲法的固有概念，連民進黨都推翻不了。

兩岸論述需化被動為主動

還記得2020年5月，民進黨立委蔡易餘撤回「刪除國家統一」修憲案時，自嘆「當小丑」的尷尬嗎？陳水扁、蔡英文執政前後15年，民進黨何曾認真推動廢除「國家統一前」以及「大陸地區是台灣地區以外中華民國領土」的條文？完全沒有。蔡英文2012年敗選，卻能在2016年勝選，很大程度上是因為她改變立場，承諾依據《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務，獲得中間選民與美方的信任，北京也認為不完全是法理台獨。遺憾的是，蔡英文總統在第二任內端出互不隸屬的新版兩國論，推翻了之前的承諾，不但她個人政治信用破產，更導致今天台海的兵凶戰危。

「國家統一前，大陸地區為台灣地區以外之中華民國領土」，是憲法的兩岸現狀，侯友宜應起身捍衛，也是台灣社會與大陸所需要理解、接受與包容的。如果有人問，這是否等同於一國兩區、是否主張統一，侯友宜完全可以理直氣壯地反擊：中華民國總統、中華民國政府必須依憲依法，否則，民進黨就把《憲法增修條文》這段文字刪除，或把修憲寫入2024政綱，也請先說服美國人。他更可以追問，總統就職宣誓遵守憲法，在任卻偷渡憲法自稱「中華民國台灣」，侯友宜明人不做暗事。

侯友宜的兩岸論述需化被動為主動，關鍵在於站穩「依憲依法」的兩岸立場，這是駁不倒、打不壞的金剛之身。