2014年民進黨前主席林義雄裝神弄鬼，要死要活、假裝絕食，趁著太陽花之亂，以反核之名逼迫馬英九關閉核四電廠，當時風聲鶴唳，民進黨徒煽動群眾包圍立法院，國民黨立委也紛紛噤聲走避，只有蔡正元一人堅定擁核，力主沒有核電台灣就缺電。

結果這些反核徒眾群起攻擊蔡正元，並站上蔡正元座車頂上及車蓋敲打，媒體不分藍綠圍攻蔡正元

指責蔡正元開車撞人，國民黨一些軟弱政客也批評蔡正元應該視時務為俊傑，不該挑釁反核群眾，幸好當時檢察官明察秋毫，調閱沿途錄影監視器證實完全是反核群眾攻擊蔡正元，不是蔡正元開車撞人，反核網軍仍然大肆霸凌蔡正元，蔡正元始終不為所動。

現在林義雄的徒子徒孫賴清德當時也激烈反核，昨天賴清德突然大翻轉說，應該讓核電廠維持緊急供電效能。哇！真是驚天動地的擁核宣言，而且出自賴清德之口。

核電廠不是瓦斯爐，核電廠容易關閉卻不容易開啟，要維持緊急供電效能，就要維持24小時基本供電效能，否則無法緊急增加供電，賴清德的說法，就是重啟核電廠。

侯友宜過去也維持反核形象，現在也跟著轉向說，核能是一種選項，完全不同於核四公投時的冷漠態度，這個轉向直接把台灣醜陋的反核風潮丟入垃圾桶，都是一群「我反核，我不是人」，但也讓台灣浪費龐大資源封閉核四電廠，廢棄核一、核二廠，除役核三廠，蓋一堆風電、光電、民間電廠，養出一批民進黨的光電蟑螂，不知道讓台灣損失多少兆元了。

反核人士包括：蔡英文、賴清德、林義雄、富邦集團等人，應該乖乖出來，向台灣道歉！

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