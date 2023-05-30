弟弟傳送了一張外公所屬的證件相片給我，這是一份畢業證書和通訊錄的合體相片。

照片左端的畢業證書標明了外公當初入學時使用的學名是「徐強」，且證書核發單位為湖南省立第一中學高中部師範科，實際上這正是鼎鼎大名的湖南省立第一師範學校在當時的名稱。回溯湖南省一師的歷史，該校曾經短暫地與湖南省一中合併，且屈就為湖南省一中所屬的師範科，而外公正巧就是在兩校合併的當口畢業的。而畢業證書左下角有一張外公的獨照，那付當年時髦的「復古」眼鏡，散發了外公是一位文藝小青年的書卷味。

昔時湖南省一師名師如雲，原湖南省督及國民政府主席譚延闓、名教育家楊昌濟（毛澤東妻子楊開慧之父）和徐特立、義勇軍進行曲的填詞者田漢等，均曾在該校傳道授業。這些大師也培養了知名校友毛澤東、蔡和森、任弼時等中國共產黨先期的重要領導幹部。2007年大陸制播的《恰同學少年》連續劇集，正是以早先的湖南省一師為背景，描述毛澤東年輕時期求學階段的歷程。

在照片右端的通訊錄內，外公名列左起第五行，學名徐強，但卻列有別名「伏秋」，在名諱頂上的頁面空白處尚有 「徐伏秋印」的私章印記，這對我而言並不感意外。我曾參與我們老劉家的修譜作業，始發現在清末民初，幾乎每人均有譜名、字、和號，至少3個名字。一般人出外讀書經常會在三者之中挑選一名作為「學名」之用，如果個別人士再另創學名，或私自補上「自號」或「別號」，那光是名字一欄就更複雜混餚了！

由家人的口述獲悉，外公後來肄業於國立湖南大學，並進入汨羅中學教書。抗戰軍興，他投筆從戎，考入黃埔軍校十四期第十總隊受訓，畢業後投入高炮部隊。外公自從共赴國難後，就與教職徹底說再見了，而這段時間使用的名諱一直都是「徐伏秋」。

外公血液中存留的教學基因，也讓母親和兩位舅舅後來都考入了國立台灣師範大學，母親更是以作育英才為己任，在崗位上堅持了40多年到65歲才退休。

感恩這份1931年（中華民國20年）的老證件相片尚能保存至今，讓它靜靜地對我們後人訴說著90年前的家族歷史。