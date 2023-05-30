國民黨徵召新北市長侯友宜角逐明年總統大選後，招來一些非議與質疑。非議的人說他是「藍皮綠骨」，質疑的說他「沒有世界格局」，缺少「兩岸論述」。

說侯是「藍皮綠骨」的，不要忘了蔣經國當年可是不折不扣的「藍皮紅骨」，甚且還不惜和他藍得出汁的父親反目相向，還差點脫離父子關係。但蔣經國任用的財經內閣，將台灣建設成「亞洲四小龍」之首。但反觀日本名為岩里政男的李登輝都當上中華民國總統了，卻還說釣魚島屬於日本，這不是「藍皮倭骨」，又是什麼？為什麼小蔣及李登輝可以幹總統，侯友宜就不可以？

再說「格局」。當年雷根乃二線演員，當今烏克蘭那位滑稽演員出身的總統澤倫斯基，他們有什麼格局。但雷根卻是美國有史以來最受歡迎的總統，烏克蘭那位也可以承受俄羅斯的蹂躪一年之久。所以說穿了，一位好的領導人，跟「出身」和「格局」沒一點關係；一位了不起的領袖，倒是和「氣勢」與「任人」息息相關。其中，尤其「任人」更是起到決定性的成敗關鍵。

楚漢相爭4年，項羽「力拔山兮氣蓋世」，足足打了3年10個月的勝仗，結果卻是在垓下被逼上絕路，自刎於烏江江畔。打勝仗的劉邦出身亭長，潑皮無賴、愛財好色，被項羽追殺，走投無路，不但把一雙兒女拋下牛車，還想把老父「太公」烹了，和項羽「分一杯羹」。他之所以得天下，靠的全是善於運用人才，例如出謀畫策有張良，決勝千里有韓信，不絕糧道有蕭何，所以他可以誇口說「此項羽之為我擒也」。

當今我們的領導人蔡總統又如何？除了下屬有文抄公之外，還有「才幹過人」的幹部；有只會拿掃把的行政院長，和貪圖研究費的院長；有「搔首弄姿」及說出「什麼死人骨頭攏有」的部長；有跟黑金牽扯不清的各級警政法高層。就連那個「總統」也是因為一個半博士，到現在都還說不清楚，就更遑論她有什麼氣勢和格局了。

長久以來台灣的大選，我們只能在「兩害相權取其輕」中做出痛苦的抉擇，這次當然也不會例外。賴清德的過往行徑和言辭，實不值得「信賴，而侯友宜的過往言行，相較之下，卻是值得「守候」的。

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