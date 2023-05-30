總統府公布大法官提名名單，4個被提名人色彩鮮明，全都親綠，有的曾是促轉會委員，還為太陽花運動擔任過辯護律師；有的在黨產會的研討會公開支持追討國民黨黨產；有的夫妻檔都與綠營交情深厚，共同點就是意識形態和蔡政府相同，就能「步步高升」。

蔡英文的提名永遠挑自己人，拿國家的資源為民進黨的未來鋪路。一上任就以「轉型正義」為名，增設兩大政治鬥爭機構，毫不避諱塞進一堆自己人，一個是拿來打擊異己的「促轉會」，另一個就是眼中只看得到國民黨財產，看不見民進黨財產的「黨產會」。

再來就是把原本該「獨立」的機關，提名自己人直接掌控，最典型的就是國家通訊傳播委員會（NCC），對於強力監督和批評政府的中天新聞台，不惜違法行政也要強迫它下架；與綠營高層交好的鏡電視，即使經營階層和財務都被爆出弊端也能視而不見，還全力快速護航。

此次大法官提名，律師公會全國聯合會推薦的人選是理律法律事務所所長李念祖，卻未獲青睞，律師界由曾任促轉會委員的尤伯祥出線；法務部推薦的唯一人選柯麗鈴也落馬，卻提名與綠營交好的監察院祕書長朱富美，讓法界跌破眼鏡。可見蔡總統的擇人標準就是意識形態超越專業。

當年在太陽花攻占行政院的事件中，尤伯祥在法院外因大罵承審法官，挨批恫嚇司法，如今卻被提名為大法官，對於司法的獨立性而言格外諷刺。

但外界的批評，蔡政府根本不怕，只要送到立法院，再不適格的人選，在民進黨多數席次護航下都會過關。也難怪有愈來愈多人要靠向綠營，只要攀上這層關係，升官發財都不再是夢。