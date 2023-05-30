侯友宜民調跌落第三，國民黨人心惶惶。其實大位不以智取，選舉沒有包贏的，但讓侯友宜勝算最大的策略，歸根到底只有一句話：讓侯友宜當侯友宜。

選舉真正的資產，是「受信任度」，被選民信任，放屁也是香的；信任度消耗完，呼吸都有罪。侯友宜從警察時期累積的形象，目前的信任存款還是在野陣營最高，而他信任表上的折扣，一部分是國民黨的結構性因素，一部分則是侯友宜自己的論述方式。

操盤提名，難免要得罪人，但朱立倫既然身為黨主席，應該要幫侯友宜攬下得罪人的事，然後把光環留給侯友宜，否則等於步上4年前吳敦義的後塵。而侯友宜也要對自己更有自信，網路時代想要面面俱到，反而會兩面不是人，做好了準備，相信什麼就說什麼，把「真實的侯友宜」呈現出來，才能維持社會的信任。

最壞的情況，是侯友宜拉攏不了深藍，中間選民又競爭不過柯文哲，然後在民調中淪為老三而被棄保。柯文哲對每一個問題，基本上會有一套說法，他並不強求這套說法人人能接受；而柯文哲某些堅持，其實是不利選舉的，例如敬老金，反而對中間選民營造出「說真話」、「堅持」的印象。

因此，如果侯友宜硬是想要面面俱到，給民眾的感受就會是四平八穩、政治套路；那不如「讓侯友宜當侯友宜」，說出自己相信的話，然後留給選民來決定。

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