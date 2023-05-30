世界衛生組織在5月5日宣告新冠緊急狀態結束，未來儘管疫情仍在，甚至可能反撲，但這宣布的確讓大家舒了口氣，畢竟，這3年它對每個人都產生了一定影響。

每個人都避免不了的遭遇，在佛法叫「共業」。這3年，無論你是公侯將相或販夫走卒、是賢或不肖，一樣都得面對疫情。這時你可能會怨天尤人，因為預期的發展被打斷了，可能會覺得龍困淺灘，被各種有形無形的枷鎖困住，難以施展。但在這繁忙的時代，像一輛奔馳的車輛，不曾顧及兩旁的風景，就一逕往前疾駛，正是多數人的人生，如果這時能靜下來回顧自己的足跡，觀照當前的處境，也就能化「逆緣」為「增上緣」。所以除了因疫情被奪走的不幸生命外，活著的人都該將這3年的種種當成一種生命的「境界現前」。所謂「共業更作別業修」，面對同一處境，人的不同也就在這場疫情中湧現出來。

說「共業更作別業修」，還不只對個人，對國家、對文化亦然。疫情中各個國家的反應大不相同，這些反應都是面對現前處境以及不可知未來的映現。而所以會如此映現，有些固牽涉到客觀環境的掌握，有些則因於主觀的心理，兩相結合，就有了各國不同的作為。

由於是新的病毒、新的疫情，面對的是未知的未來，所謂因應的好壞，固可以因著客觀的資料以及論理的邏輯來作推敲，但什麼樣的因應真有效，嚴格說，也只能等時間來證明，各種臧否，都難免某種程度的事後諸葛。

正如此，很斷然地「以此非彼」或「以彼非此」，就沒有特別的意義，更重要的還在，能不能從歷史向度出發，看待不同文化面對同一情境為何會採取如此不同的回應。

例如：美國人不愛戴口罩，當然導致前期染病的傳播迅速，以及較多的死亡，但理解到西方人認為只有病人才戴口罩的習慣，就知道想超越這樣的慣性，需要些時間。而更根柢的，它還牽涉到美國人對人權保障的認定：國家不能率意剝奪個人的自衛權，以此，也就沒有辦法輕易地用一紙行政命令叫大家戴上口罩，而所以如此，則與美國建國的歷史息息相關。

相對的，在兩岸，不只戴口罩是許多人平時保護自己的常見措施，在標舉「家國天下」的中國文化裡，個人權益原不能輕易地凌越群體利益，為了群體利益犧牲個人的自由，一定程度是可被接受的，也正如此，初期的防疫，兩岸較諸美國，就都取得了一定的成效。

然而，相對的，由於將個人權益放在第一順位，對於疫情的真實狀況，這裡包含政府的措施、社會的因應以及更重要的病毒威力如何？新藥成效如何？在美國，乃必須更赤裸地呈現在大家面前，儘管有像川普這類政客對於疫情的大放厥辭，但大體而言，社會對疫情一般仍較可能得到更多的資訊，也就更好做個人利益的因應。

而兩岸儘管處理方式不盡相同，卻同樣都有著更多號稱為團體考量而致的措施，在資訊上，也就更多只呈現想讓你看的部分。

但無論如何，正因有這種種不同，彼此間就有了參考比較的價值。而在此，除調整醫療措施、發明新藥這些牽涉科學因應的比較外，人文的觀照也不可缺，有此，才更能照見自己的盲點。在未來的日子裡，類似新冠的疫情還可能發生，你也才真能以前事為師，以他人為鑑。而對於大事件下生命遭遇的書寫，更就不能少，只有如此，才能讓人照見權力的傲慢與節制、生命的卑微與偉大。

總之，疫情結束後，到底是船過水無痕、是大夢一場、是往事不堪回首，還是藉此讓我們更了解自己、更因應未來，就是一個大家必須持續關注的事情。

（作者為文化學者）